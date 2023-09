OpenAI DevDay: una conferenza degli sviluppatori per presentare nuovi strumenti e tecnologie

OpenAI, il creatore di OpenAIChatGPT, ospiterà la sua conferenza inaugurale per gli sviluppatori, OpenAI DevDay, a San Francisco il 6 novembre. L'evento mira a fornire agli sviluppatori l'opportunità di impegnarsi in discussioni, esplorare idee innovative e dare un'anteprima gli ultimi strumenti e tecnologie sviluppati da OpenAI.

Durante questo evento di un giorno, lo staff tecnico di OpenAI condurrà sessioni interattive per i partecipanti di persona. Sebbene i dettagli specifici sull'itinerario e sul luogo dell'evento non siano stati divulgati, la conferenza comprenderà un discorso programmatico di un importante relatore di OpenAI. Per coloro che non possono partecipare di persona, il discorso programmatico sarà disponibile per lo streaming online.

"Non vediamo l'ora di presentare il nostro ultimo lavoro per consentire agli sviluppatori di creare nuove applicazioni", ha affermato Sam Altman, CEO di OpenAI. Con oltre due milioni di sviluppatori che già utilizzano la suite di tecnologie di intelligenza artificiale generativa di OpenAI per creare e migliorare le applicazioni, OpenAI DevDay mira a promuovere l'innovazione e la collaborazione all'interno della comunità degli sviluppatori.

La conferenza offrirà agli sviluppatori l’opportunità di presentare in anteprima nuovi strumenti e scambiare idee, ampliando i confini di ciò che l’intelligenza artificiale generativa può raggiungere. Inoltre, si prevede che si svolgeranno anche discussioni sull’integrazione etica dell’intelligenza artificiale generativa nella società e sull’innovazione responsabile in questo campo.

OpenAI DevDay sottolinea l'importanza del coinvolgimento degli sviluppatori e fornisce una piattaforma per la condivisione delle conoscenze e l'esplorazione di nuove tecnologie. Gli sviluppatori possono registrarsi per la partecipazione di persona sul sito Web di OpenAI, tuttavia la disponibilità di posti è limitata.

L'intelligenza artificiale (AI), spesso definita AI generativa, è una branca dell'informatica che si concentra sulla creazione di macchine intelligenti in grado di simulare comportamenti simili a quelli umani. Implica lo sviluppo di algoritmi e modelli in grado di analizzare e interpretare i dati, prendere decisioni ed eseguire attività con un intervento umano minimo.

