Il gioco indie di arrampicata "Only Up" è stato improvvisamente rimosso dal negozio Steam

Il popolare gioco di arrampicata indie, "Only Up", che ha ottenuto un enorme seguito su Twitch, è stato improvvisamente rimosso dal negozio di giochi per PC Stream. Lo sviluppatore del gioco, noto come Indiesolodev, ha citato mesi di stress come motivo della sua rimozione.

In una nota sulla patch di Steam allegata al gioco ora rimosso, Indiesolodev ha spiegato che "Only Up" è stata la loro prima avventura nello sviluppo di giochi, creata per scopi creativi e per testare le proprie abilità. Tuttavia, nel corso dei mesi il gioco aveva causato loro molto stress. Hanno espresso il desiderio di lasciarsi il gioco alle spalle e concentrarsi sul proprio benessere.

In qualità di studente di game design, Indiesolodev ha espresso di non voler più la responsabilità di supportare "Only Up" e intendeva invece prendersi una pausa e continuare la propria formazione. Hanno anche menzionato i loro piani per sviluppare il loro prossimo gioco, che avrebbe un genere, un'ambientazione e un focus diversi sulla cinematografia.

Nonostante sia uno sviluppatore solista per "Only Up", Indiesolodev prevede di lavorare con un team per il loro prossimo gioco, provvisoriamente intitolato "Kith". La rimozione di “Only Up” dal negozio Steam segna la fine della disponibilità del gioco per i giocatori.

"Only Up" ha ricevuto recensioni positive su Steam sin dalla sua uscita nel maggio 2023, con il 71% dei revisori che l'ha contrassegnata come un'esperienza positiva. Il gioco seguiva la storia di un'adolescente di nome Jackie, che ha dovuto scalare la vetta del mondo del gioco per sfuggire alla povertà e conoscere se stessa.

Sebbene il gioco abbia attirato i fan delle criptovalute con i suoi riferimenti agli NFT di Goblintown, ci sono state anche lamentele riguardo al suo utilizzo dell'arte NFT. Sono sorte speculazioni secondo cui la rimozione del gioco potrebbe essere collegata all'utilizzo di materiale protetto da copyright, inclusa la musica di spettacoli di anime e videogiochi esistenti.

Nel complesso, l'improvvisa rimozione di "Only Up" dal negozio Steam ha lasciato i fan delusi, ma la decisione di Indiesolodev di dare priorità al loro benessere e concentrarsi sullo sviluppo futuro del gioco è comprensibile.

