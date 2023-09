Only Up, gioco virale su Twitch, ritirato da Steam

Il popolare gioco virale Only Up, che ha guadagnato un'enorme popolarità su Twitch durante l'estate, è stato rimosso dalla piattaforma Steam. Il creatore del gioco, noto come SCKR Games, ha espresso il desiderio di abbandonare il gioco a causa dello stress che causava.

Only Up ha ottenuto un seguito significativo su Twitch con la sua interpretazione unica della storia di Jack e il fagiolo magico. Il gioco prevedeva narrazioni filosofiche e piattaforme impegnative mentre i giocatori tentavano di arrampicarsi su vari oggetti e ambienti fluttuanti.

Nonostante il suo successo su Twitch, Only Up ha dovuto affrontare critiche per l'inclusione di riferimenti NFT, l'assenza di funzionalità di gioco come una funzione di salvataggio e accuse di utilizzo di risorse protette da copyright da un altro sviluppatore. Queste controversie hanno portato il gioco a essere temporaneamente rimosso da Steam a luglio prima del suo ritorno.

In un post di aggiornamento, lo sviluppatore solista di Only Up ha riconosciuto i propri errori e ha espresso il desiderio di lasciarsi il gioco alle spalle. Hanno citato lo stress causato dal gioco e il bisogno di tranquillità e guarigione. Lo sviluppatore prevede di prendersi una pausa e continuare la propria formazione mentre lavora al prossimo gioco, provvisoriamente intitolato Kith. Questo nuovo progetto avrà un concetto, un genere e un'ambientazione diversi, concentrandosi sulla cinematografia. Lo sviluppatore ha anche espresso il desiderio di lavorare con un piccolo team per migliorare le proprie capacità di progettazione del gioco.

Fedele al loro annuncio, Only Up non è più disponibile per l'acquisto su Steam. Tuttavia, chi ha già acquistato il gioco può comunque scaricarlo e giocarci. Con quasi 13,000 recensioni, Only Up mantiene una valutazione prevalentemente positiva.

