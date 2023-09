L’ascesa del digital banking e i consigli per fare soldi

In un mondo dominato dalla tecnologia, non sorprende che anche le preferenze bancarie siano cambiate. Secondo un articolo di Forbes, la maggioranza degli americani, quasi l’80% degli adulti, ha dichiarato di preferire i servizi bancari tramite app mobili o siti Web piuttosto che di persona. Questa statistica riflette la crescente popolarità e comodità del digital banking.

L'articolo rivela anche che il saldo medio del conto per gli americani è di circa $ 5,300, che comprende vari tipi di conti come assegni, risparmi, mercato monetario, conti di deposito call e carte di debito prepagate. Sebbene solo il 6% delle persone nel Paese non abbia alcun conto bancario, il sistema bancario digitale sembra essere la scelta preferita per la maggioranza.

Per coloro che sono interessati a guadagnare con i propri fondi esistenti, l'articolo suggerisce di esplorare i conti con certificato di deposito (CD). Questi conti funzionano in modo simile ai conti di risparmio ma offrono tassi di interesse più elevati quanto più a lungo il denaro rimane intatto. Anche se c'è un periodo di attesa prima di effettuare i prelievi, i tassi dei CD sono attualmente in aumento, rendendoli un investimento potenzialmente gratificante.

Si consiglia di contattare la banca locale o la cooperativa di credito per informarsi sulle loro offerte di CD e trovare la soluzione migliore per i propri obiettivi finanziari. Approfittando di queste opportunità di guadagno, gli individui possono massimizzare i propri risparmi e guadagnare un reddito aggiuntivo.

Fonte: Forbes (nessun URL fornito)