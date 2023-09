Recensione OnePlus Nord CE 3 5G: eccellenza accessibile

La serie OnePlus Nord ha ottenuto il riconoscimento per l'offerta di smartphone convenienti che offrono prestazioni eccezionali. L'ultima aggiunta a questa serie è OnePlus Nord CE 3 5G. In questa recensione, esploreremo se questo dispositivo è all'altezza dell'eredità dei suoi predecessori.

OnePlus Nord CE 3 5G è disponibile in due varianti di RAM e archiviazione: 8 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB. Al prezzo rispettivamente di Rs 26,999 e Rs 28,999, questo smartphone offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. È disponibile in due colori vivaci: Aqua Surge e Grey Shimmer.

In termini di design, OnePlus Nord CE 3 5G presenta una disposizione della fotocamera a doppio cerchio con eleganti cornici in acciaio inossidabile che proteggono gli obiettivi e migliorano l'estetica generale. L'opzione colore Aqua Surge aggiunge un tocco vibrante. Il dispositivo è dotato di un telaio in plastica piatto e robusto e ha un grado di protezione IP54 per la resistenza alla polvere e all'acqua. L'unico inconveniente è l'assenza di uno slider di avviso.

OnePlus Nord CE 3 5G vanta un display Fluid AMOLED da 6.7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il rapporto schermo-corpo è impressionante del 93.4%, il che garantisce un'esperienza visiva coinvolgente. Il display supporta frequenze di aggiornamento di 60Hz, 90Hz e 120Hz, offrendo flessibilità e fluidità. I colori sono incisivi e vibranti e la visibilità all'aperto non è un problema. La certificazione Widevine L1 consente lo streaming HD su piattaforme come Netflix.

Alimentato dal processore Snapdragon 782G, OnePlus Nord CE 3 gestisce le attività quotidiane con facilità e offre un'esperienza multitasking fluida. Tuttavia, potrebbe avere problemi con i giochi graficamente intensivi. Lo smartphone funziona con OxygenOS 13.1 basato su Android 13, offrendo un'interfaccia priva di bloatware e intuitiva. OnePlus garantisce inoltre due anni di importanti aggiornamenti Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus Nord CE 3 5G è dotato di una batteria da 5,000 mAh, che garantisce un'intera giornata di utilizzo. Viene fornito con un caricabatterie rapido SuperVooc da 80 W che può caricare completamente il dispositivo in circa 40 minuti.

La configurazione della fotocamera di OnePlus Nord CE 3 5G include una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore OIS Sony IMX890, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera principale cattura immagini decenti con una buona riproduzione dei colori e dettagli sia in condizioni di luce diurna che di scarsa illuminazione. La fotocamera ultra-wide soffre di distorsione attorno ai bordi e colori imprecisi. La modalità Ritratto produce immagini con un piacevole effetto bokeh e un discreto rilevamento dei bordi. La fotocamera selfie con foro da 16 megapixel cattura immagini decenti con tonalità della pelle accurate.

Nel complesso, il OnePlus Nord CE 3 5G offre tutte le caratteristiche essenziali nel suo segmento di prezzo. Sebbene l'assenza di uno slider di avviso sia un piccolo inconveniente, questo smartphone offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Se stai cercando un dispositivo conveniente con prestazioni potenti, OnePlus Nord CE 3 5G è una scelta degna.

Fonti: Recensione OnePlus Nord CE 3 5G – The Indian Express