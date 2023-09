OnePlus lancia il programma Open Beta di Android 14 per OnePlus 11

OnePlus ha recentemente introdotto il suo primo programma Open Beta per Android 14, consentendo ai possessori di OnePlus 11 di testare l'aggiornamento prima del suo rilascio ufficiale. La OxygenOS 14 Open Beta 1, basata su Android 14, è ora disponibile per il download dal sito Web di OnePlus.

Il programma Open Beta offre agli utenti l'opportunità di provare le nuove funzionalità e i miglioramenti di OxygenOS 14. Tuttavia, poiché questa è la prima build Open Beta, alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili immediatamente. OnePlus assicura che più funzionalità saranno incluse nelle versioni successive dell'aggiornamento.

Attualmente, la Open Beta 1 è limitata a OnePlus 11 ed è disponibile in regioni selezionate come Nord America e India (con un numero limitato di tester). Sfortunatamente, gli utenti in Europa non avranno accesso all'aggiornamento Open Beta. Per installare l'aggiornamento, gli utenti possono scaricare i file necessari dal sito Web di OnePlus e utilizzare lo strumento di aggiornamento manuale integrato in OxygenOS. È importante notare che il ripristino ad Android 13 richiede un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Originariamente, OnePlus aveva annunciato che OxygenOS 14 avrebbe portato miglioramenti delle prestazioni attraverso il "Trinity Engine" e il lancio era previsto per il 25 settembre. Tuttavia, il ritardo inaspettato di Android 14 per i telefoni Pixel da parte di Google indica che OnePlus potrebbe anche non rispettare la data di rilascio prevista. OnePlus deve ancora affrontare questo potenziale ritardo.

Fonte: forum della community OnePlus

Definizione:

– Programma Open Beta: una fase di test del software in cui gli utenti possono provare una versione pre-release dell'aggiornamento e fornire feedback prima del rilascio ufficiale.

Fonti: forum della community OnePlus