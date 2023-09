Le specifiche trapelate di OnePlus 12R suggeriscono SoC Snapdragon 8 Gen 2, batteria da 5,500 mAh e altro

By

Secondo quanto riferito, il OnePlus 12R, che si dice sia il successore del OnePlus 11R 5G, è in lavorazione e le sue specifiche sono trapelate online. Secondo l’affidabile informatore Yogesh Brar, il prossimo smartphone dovrebbe essere lanciato all’inizio del 2024.

Si dice che OnePlus 12R sia dotato di un display AMOLED da 6.7 ​​pollici con una risoluzione di 1.5K e un'elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz. Si dice che sia alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 2, fornendo agli utenti prestazioni veloci ed efficienti. Si prevede inoltre che il telefono funzioni su OxygenOS 14 basato su Android 14.

In termini di capacità della fotocamera, si ipotizza che OnePlus 12R sia dotato di una tripla configurazione della fotocamera posteriore. Questa configurazione può includere un sensore primario da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un teleobiettivo da 32 megapixel. Per selfie e chat video, lo smartphone potrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Altre caratteristiche previste per OnePlus 12R includono uno slider di avviso, altoparlanti stereo e una grande batteria da 5,500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100 W. Queste specifiche sono in linea con le fughe di notizie precedenti.

OnePlus 11R 5G, rilasciato all'inizio di quest'anno, presentava un impressionante display AMOLED curvo full-HD+ da 6.74 pollici con una frequenza di aggiornamento dinamica di 120Hz. Era alimentato dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e presentava una configurazione con tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel. OnePlus 11R 5G era dotato di una batteria da 5,000 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 100 W.

Al momento, la data di lancio ufficiale di OnePlus 12R deve ancora essere confermata dall'azienda. Tuttavia, dalle specifiche trapelate, è chiaro che OnePlus mira a fornire agli utenti uno smartphone ad alte prestazioni che offra un display coinvolgente e capacità della fotocamera impressionanti.

