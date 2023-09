Esplorare il combattimento Zero-G in Starfield: una missione che vale la pena intraprendere

By

Starfield, l'attesissimo gioco di ruolo a mondo aperto sviluppato da Bethesda, sta facendo scalpore nella comunità dei giocatori con il suo gameplay coinvolgente e il vasto universo da esplorare. Tra le numerose missioni disponibili nel gioco, ce n'è una in particolare che si distingue per l'esperienza emozionante: “Sure Bet”.

Ambientata nel sistema Alpha Centauri, questa missione secondaria inizia nella piccola città industriale di Gagarin Landing. I giocatori incontrano Lizzy, una barista che cerca di attirare l'attenzione dei dirigenti aziendali con liquori preziosi e costosi. Per soddisfare la sua richiesta, i giocatori devono imbarcarsi in una missione per individuare l'alcol smarrito su una nave mercantile abbandonata.

Ciò che distingue questa ricerca è la svolta inaspettata del combattimento a gravità zero incontrato sulla nave. Mentre i giocatori esplorano la nave abbandonata, la gravità artificiale non funziona correttamente, facendo fluttuare tutto, incluso il giocatore, gli oggetti e i pirati spaziali, a gravità zero ogni 30 secondi. Questo spostamento dinamico della gravità offre un'esperienza di combattimento unica ed esilarante.

Sfruttando gli spostamenti della gravità a proprio vantaggio, i giocatori possono manovrare rapidamente verso posizioni più alte o prendere di mira i nemici che vengono buttati fuori dalla copertura e fluttuare all'aria aperta. Il combattimento diventa ancora più divertente quando i giocatori possono utilizzare armi come i fucili, regalando momenti esilaranti quando vengono spinti all'indietro contro i muri.

Oltre al combattimento, gli spostamenti di gravità servono anche come base per enigmi di attraversamento leggero, aggiungendo un ulteriore livello di divertimento alla ricerca. I giocatori devono navigare all'interno della nave, manovrando tra i detriti galleggianti mantenendo lo slancio e risolvendo gli enigmi per progredire.

La missione "Sure Bet" mette in mostra l'impressionante motore fisico di Starfield. Nonostante le critiche per il framerate bloccato a 30 fps su console, la missione dimostra il vasto potenziale del gioco e il mondo altamente dettagliato. La capacità di tracciare e mantenere con precisione la posizione, le collisioni e lo slancio di ogni oggetto, arma e personaggio durante ogni spostamento di gravità è una testimonianza delle capacità tecniche del gioco.

Tuttavia, vale la pena notare che molte delle altre missioni di Starfield non utilizzano pienamente questi sistemi fisici e di simulazione. Anche se questa missione costituisce un notevole esempio di ciò che il gioco può ottenere, i giocatori potrebbero desiderare più missioni che sfruttino queste nuove meccaniche.

Nel complesso, la missione "Sure Bet" offre un'esperienza emozionante e memorabile nell'universo di Starfield. Con il suo combattimento a gravità zero e un gameplay coinvolgente, dimostra l'impegno di Bethesda nel fornire missioni avvincenti che vanno oltre le tradizionali missioni in stile recupero. È una missione che vale la pena intraprendere per ogni giocatore di Starfield alla ricerca di un'avventura carica di adrenalina.

