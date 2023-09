Il creatore di Only Up rimuove il gioco da Steam, citando lo stress

L'impegnativo gioco indie Only Up è stato rimosso da Steam dal suo creatore a causa dello stress travolgente che ha causato. Sviluppato da SCKR Games, il gioco aveva precedentemente affrontato accuse di violazioni del copyright relative ad alcune risorse di gioco. Nonostante la sua popolarità tra YouTuber e streamer Twitch, il creatore ha deciso di rimuovere il gioco dalla vetrina di Valve, esprimendo il desiderio di voltare pagina.

Al suo apice, Only Up ha attirato circa 280,000 spettatori simultanei su Twitch e un video dello YouTuber Darren Jason Watkins, noto come "IShowSpeed", ha raccolto 5.6 milioni di visualizzazioni in soli due mesi.

Tuttavia, lo stress associato allo sviluppo del gioco ha portato il creatore a rimuoverlo da Steam. In una dichiarazione, lo sviluppatore, che opera sotto il nome dello studio SCKR Games, ha ammesso di aver commesso degli errori e ha espresso il bisogno di pace mentale e guarigione.

Essendo uno sviluppatore solista, il creatore ha descritto Only Up come la loro prima incursione nello sviluppo di giochi, frutto della creatività e dei test personali. Hanno detto che il gioco aveva causato loro uno stress significativo nel corso dei mesi e che volevano lasciarlo alle spalle. Di conseguenza, Only Up è stato rimosso da Steam e non sarà più disponibile per l'acquisto.

Il creatore ha ora messo gli occhi su un nuovo gioco chiamato Kith. Questo progetto mira a fornire loro tranquillità e l'opportunità di continuare la loro formazione nel game design. Concentrandosi sul realismo, sulla cinematografia e su un genere e un'ambientazione diversi, sperano di lavorare insieme a un piccolo team e migliorare significativamente le loro capacità di progettazione del gioco.

Sebbene Only Up avesse ricevuto una valutazione "per lo più positiva" con oltre 12,000 recensioni da parte degli utenti su Steam, il gioco è stato ora contrassegnato come "non disponibile" e non può essere acquistato. Tuttavia, la descrizione del gioco e le sezioni dei dati del giocatore sulla sua pagina Steam sono ancora accessibili.

