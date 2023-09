La versione desktop di Google Chrome ottiene un nuovo look per il suo quindicesimo anniversario

Google Chrome, il browser web più utilizzato al mondo, sta ricevendo un nuovo look per il suo quindicesimo anniversario. Il nuovo design sarà lanciato nelle prossime settimane per celebrare il traguardo. L'aggiornamento si basa sul linguaggio di progettazione interno di Google "Material You" e mira a rendere la navigazione su Chrome più semplice, veloce e sicura.

Il nuovo aspetto di Google Chrome include icone rinnovate che enfatizzano la leggibilità, nonché nuove tavolozze di colori che completano le schede e la barra degli strumenti. Il browser è inoltre meglio integrato con i sistemi operativi, consentendo alle preferenze di Chrome di adattarsi alle impostazioni a livello del sistema operativo come le modalità scuro e chiaro.

Oltre alle modifiche visive, Google ha apportato numerosi miglioramenti per migliorare l'esperienza dell'utente. Questi includono un menu più completo per un accesso più rapido alle estensioni, a Translate, a Password Manager e ad altre funzionalità. Anche il Web Store è stato ridisegnato e ora presenterà nuove categorie di estensioni come quella basata sull'intelligenza artificiale e Spotlight degli editori, insieme a consigli personalizzati.

Sul fronte della sicurezza, Google ha esteso Safety Check alle estensioni. Questa funzionalità garantisce che il browser possa identificare estensioni recentemente non pubblicate, che violano le policy o potenzialmente dannose. Inoltre, Google ha introdotto nuove funzionalità di ricerca per facilitare la navigazione. Gli utenti possono ora selezionare l'opzione "Cerca in questa pagina con Google" per accedere alle ricerche correlate, ottenere ulteriori informazioni sull'origine di una pagina o avviare una nuova ricerca.

Per migliorare la sicurezza, Google ha aggiornato la sua funzione Navigazione sicura. Ciò consente a Chrome di confrontare i siti Web con il database aziendale di siti "cattivi" in tempo reale, con conseguente identificazione e prevenzione delle minacce più rapida. Si prevede che la Navigazione sicura migliorata fornirà una protezione migliore del 25% contro malware e minacce di phishing.

Con questi aggiornamenti, Google mira a continuare a fornire agli utenti un'esperienza di navigazione fluida, dando priorità alla sicurezza e alla comodità.

Fonte:

– Blog di Google Chrome, sito ufficiale