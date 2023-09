Presentazione della carta di credito Xbox: il sogno di ogni giocatore diventa realtà

Con una mossa inaspettata, Microsoft e Mastercard hanno unito le forze per introdurre l'attesissima carta di credito Xbox negli Stati Uniti. Sebbene inizialmente sarà esclusivo per Xbox Insider, è destinato a espandersi a tutti i giocatori Xbox con sede negli Stati Uniti nel prossimo anno.

Progettata per soddisfare la comunità dei giocatori, la carta di credito Xbox offre un sistema basato sui premi che consente ai titolari della carta di guadagnare punti con ogni acquisto. Questi punti possono quindi essere riscattati per giochi e componenti aggiuntivi tramite Xbox.com. Come ulteriore incentivo, i nuovi titolari della carta riceveranno un bonus iniziale di 5,000 punti (equivalenti a $ 50 USD) e un abbonamento di tre mesi a Xbox Game Pass Ultimate. Sebbene l'offerta di tre mesi sia disponibile solo per i nuovi membri, può essere regalata ad altri, rendendola un potenziale regalo per amici e familiari.

Per potenziare ulteriormente il programma di premi, il Microsoft Store offrirà cinque volte la normale quantità di punti per gli acquisti qualificanti effettuati con la carta di credito Xbox. Inoltre, partner selezionati come DoorDash, Netflix e Disney+ offriranno punti tre volte superiori per i loro servizi.

È importante notare che la carta di credito Xbox prevede tassi percentuali annuali (APR) che vanno dal 20.99% al 31.99%. Sebbene la carta rappresenti un modo nuovo per i giocatori di mostrare la propria passione, si consiglia vivamente un utilizzo responsabile e un'attenta considerazione delle tariffe APR.

Offrendo un tocco di stile, la carta di credito Xbox offre una scelta di cinque design raffinati, consentendo agli utenti di esprimere la propria personalità di gioco. Inoltre, i titolari della carta hanno la possibilità di personalizzare la propria carta aggiungendo il proprio Gamertag, garantendo un'esperienza unica e personalizzata.

In conclusione, l'introduzione della carta di credito Xbox rappresenta un'entusiasmante opportunità per i giocatori di guadagnare premi e migliorare la propria esperienza di gioco. Tuttavia, è essenziale avvicinarsi al suo utilizzo in modo responsabile e prendere decisioni informate in base alle circostanze finanziarie individuali.

Definizioni:

– Xbox Insider: individui che fanno parte del programma Xbox Insider, che consente loro di testare nuove funzionalità e fornire feedback prima del rilascio pubblico.

– Xbox Game Pass Ultimate: un servizio in abbonamento che fornisce l'accesso a un'ampia gamma di giochi Xbox, tra cui Xbox Live Gold e l'accesso a Xbox Game Pass sia per console che per PC.

– Tassi APR: tassi percentuali annuali, che rappresentano il costo annuo del prestito su una carta di credito o un prestito.

