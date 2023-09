Come giocare a Connections: un avvincente gioco di puzzle del New York Times

Connections è un puzzle game sviluppato dal New York Times che sfida i giocatori a classificare un gruppo di 16 parole in quattro gruppi segreti. L'obiettivo è identificare le connessioni che collegano le parole e organizzarle di conseguenza. Ogni puzzle si ripristina a mezzanotte e offre un diverso livello di difficoltà.

Per giocare a Connections, ti viene presentata una griglia contenente 16 parole. Il tuo compito è organizzare queste parole in quattro serie di quattro identificando i temi comuni che le collegano. I temi possono essere qualsiasi cosa, dai titoli di franchise di videogiochi ai nomi di catene di ristoranti o sfumature di rosso.

Sebbene alcune parole possano sembrare adatte a più temi, esiste una sola risposta corretta per ciascun gruppo. Hai la possibilità di mescolare la griglia e riorganizzare le parole per aiutare a visualizzare le potenziali connessioni.

Ogni gruppo nella griglia è codificato a colori, con il gruppo giallo che è il più facile da capire, seguito dai gruppi verde, blu e viola. Una volta identificato un insieme di quattro parole che ritieni appartengano insieme, puoi inviare la tua risposta. Se corrette, le quattro parole verranno rimosse dalla griglia e verrà rivelato il tema che le collega. Tuttavia, indovinare in modo errato verrà considerato un errore e avrai solo quattro errori disponibili prima della fine del gioco.

Se hai bisogno di qualche suggerimento per risolvere il puzzle di Connections di oggi, il New York Times offre assistenza rivelando i quattro temi: "Rock Horror Picture Show", "Chi ha incastrato Roger Rabbit", "Harry ti presento Sally" e "Mad Max Fury Road". .” Inoltre, forniscono una parola per ciascun gruppo come ulteriore indizio.

Ricorda che le griglie Connessioni variano ogni giorno e se non riesci a risolvere il puzzle di oggi, puoi sempre riprovare domani. Il gioco ti consente anche di tenere traccia della tua serie di vittorie e confrontare i tuoi punteggi con quelli degli amici. Quindi divertiti, mettiti alla prova ed esercita il tuo cervello con Connections!

Fonte:

New York Times.