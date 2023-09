Scopri le connessioni nel puzzle game del New York Times

Trama: Il New York Times ha rilasciato un nuovo puzzle game chiamato Connections. L'obiettivo del gioco è classificare un insieme di 16 parole in quattro gruppi segreti trovando connessioni tra loro. Il gioco si ripristina quotidianamente e offre diversi livelli di difficoltà. I giocatori possono tenere traccia delle loro serie di vittorie e confrontare i punteggi con gli amici. Se hai bisogno di aiuto per risolvere il puzzle, il gioco fornisce suggerimenti e rivela le risposte. I temi di oggi includono decorazioni di Halloween, programmi TV, simboli di slot machine e numeri nei titoli dei libri. Ad esempio, la categoria Decorazioni di Halloween include parole come Pipistrello, Ragnatela, Zucca e Lapide. Il gioco è impegnativo, ma le griglie cambiano ogni giorno, offrendo ai giocatori nuove opportunità per risolvere il puzzle.

Connections è un puzzle game creato dal New York Times. Il gioco presenta ai giocatori una griglia di 16 parole e chiede loro di organizzare le parole in quattro serie di quattro in base alle connessioni tra loro. Queste connessioni possono essere correlate a vari temi, come titoli di franchise di videogiochi, sequel di serie di libri, sfumature di rosso o nomi di catene di ristoranti.

Sebbene alcune parole possano sembrare adatte a più temi, esiste una sola risposta corretta per ogni serie. Per aiutare i giocatori a identificare le connessioni, il gioco consente loro di mescolare e riorganizzare le parole sulla griglia.

Ogni serie di parole è codificata a colori, il gruppo giallo è il più facile da identificare e il gruppo viola è il più difficile. Una volta che i giocatori pensano di aver identificato un set, possono inviare la loro risposta. Se corrette, le quattro parole verranno rimosse dalla griglia e verrà rivelato il tema che le collega. Indovinare in modo errato verrà considerato un errore e i giocatori hanno un limite di quattro errori prima della fine del gioco.

Se i giocatori hanno difficoltà a risolvere il puzzle, il gioco fornisce suggerimenti e rivela alcune risposte. I temi di oggi includono decorazioni di Halloween, programmi TV, simboli di slot machine e numeri nei titoli dei libri. Ad esempio, una delle decorazioni di Halloween è Pipistrello e uno dei programmi TV è 24.

Connections è progettato per essere impegnativo e le griglie cambiano ogni giorno, offrendo ai giocatori nuovi enigmi da risolvere. Quindi, se non sei riuscito a risolvere il puzzle di oggi, torna domani per una nuova sfida.

