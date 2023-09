Nvidia aggiorna i driver per migliorare le prestazioni Starfield sulle GPU RTX serie 30 e 40

Nvidia ha annunciato un aggiornamento automatico via etere che migliorerà le prestazioni di Starfield per gli utenti con schede grafiche RTX serie 30 e 40. L'aggiornamento include l'implementazione della tecnologia Resizable BAR, che aumenta le prestazioni per le GPU più recenti. Negli scenari di test, Nvidia ha scoperto che le GPU desktop GeForce RTX serie 40 hanno registrato un aumento medio delle prestazioni del 5% dopo l'aggiornamento.

Per garantire la compatibilità, l'aggiornamento verrà applicato sia ai driver 537.17 esistenti che ai driver 537.34 appena rilasciati. Oltre a questo aggiornamento, Nvidia ha anche introdotto le impostazioni ottimali con un clic per Starfield, semplificando il processo di selezione delle migliori impostazioni per il sistema specifico dell'utente. Inoltre, l'azienda ha risolto il problema del profilo GPU per la versione di Starfield del Microsoft Store.

Questo aggiornamento arriva poco dopo che il Digital Foundry ha riferito che Starfield ha ottenuto prestazioni significativamente migliori sulle GPU AMD rispetto alle GPU Nvidia e Intel. Il Digital Foundry ha scoperto problemi specificamente legati alle CPU Intel e ha notato un sostanziale divario prestazionale del 46% tra la Radeon RX 6800 XT di AMD e l'RTX 3080 di Nvidia in Starfield. Resta da vedere se l'aggiornamento del profilo Resizable BAR aiuterà a colmare il divario prestazionale identificato dal Digital Foundry.

In conclusione, l'aggiornamento automatico via etere di Nvidia per i suoi driver mira a migliorare le prestazioni Starfield sulle GPU RTX serie 30 e 40. Implementando Resizable BAR e introducendo impostazioni ottimali con un clic, Nvidia mira a migliorare l'esperienza di gioco per i giocatori di Starfield. Mentre i rapporti precedenti evidenziavano discrepanze prestazionali tra le GPU Nvidia, Intel e AMD, questo aggiornamento cerca di risolvere questi problemi e offrire un'esperienza di gioco più coerente tra diverse configurazioni hardware.

