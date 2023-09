nScrypt, con sede in Florida, riceve il brevetto per sistemi modulari di produzione digitale mobile diretta

nScrypt, specialista della microdispensing con sede in Florida, ha ottenuto un brevetto statunitense per i suoi sistemi di produzione digitale diretta mobile modulare. Il sistema, incapsulato all'interno di un container di spedizione standard, è progettato per la produzione digitale diretta (DDM) ed è in grado di lavorare con un'ampia gamma di materiali, tra cui termoplastici, metalli e ceramica.

Il sistema è dotato di funzionalità di stampa 3D, di un sistema di prelievo e posizionamento di componenti elettronici e di un bioreattore. Integrando la tecnologia Factory in a Tool di nScrypt, il sistema modulare può anche produrre dispositivi elettronici funzionali completi. Il sistema è pieghevole per un facile trasporto e include varie funzionalità avanzate come pavimento a scarica elettrostatica, sistemi di comunicazione integrati, energia solare e persino una piattaforma di atterraggio per droni.

Oltre a questo brevetto, la divisione di ricerca di nScrypt, Sciperio, ha compiuto progressi significativi nella tecnologia di stampa 3D. Hanno migliorato con successo le prestazioni delle strutture di circuiti stampati in 3D (PCS) attraverso la loro tecnologia Factory in a Tool. Questa tecnologia è stata utilizzata per creare circuiti con elementi riscaldanti conformi per dispositivi elettronici e tecnologia indossabile. Hanno anche utilizzato la Factory in a Tool per produrre CubeSat per la US Space Force, dimostrando la capacità del sistema di produrre strutture complesse con funzionalità integrate.

Con questo brevetto e i progressi nella tecnologia di stampa 3D, nScrypt è un attore leader nel settore della produzione additiva. Il loro sistema mobile modulare apre nuove possibilità per la produzione localizzata e la produzione di parti personalizzate. Questa tecnologia ha il potenziale per rivoluzionare diversi settori, dall’elettronica all’aerospaziale.

