Nothing Phone 2 non riceve l'aggiornamento firmware del sistema operativo 2.0.3 Nothing

Il Nothing Phone 2, lanciato nel luglio 2023, sta ricevendo un nuovo aggiornamento del firmware chiamato Nothing OS 2.0.3. Questo aggiornamento apporta numerosi miglioramenti e modifiche allo smartphone. Una delle principali aggiunte è un nuovo widget bussola che offre una navigazione più dettagliata. Gli utenti noteranno anche una nuova interfaccia utente per la modalità tascabile, che migliora l'esperienza dell'utente.

Inoltre, l'aggiornamento del firmware include il supporto per Zomato nella barra di avanzamento di Glyph e migliora la compatibilità OTG. Gli utenti possono anche aspettarsi miglioramenti nella risoluzione di acquisizione dello Screen Recorder, nella stabilità della connessione Bluetooth, nella stabilità NFC e nel feedback tattile.

Inoltre, l'aggiornamento Nothing OS 2.0.3 viene fornito con la patch di sicurezza Android di agosto 2023, garantendo una maggiore sicurezza per il dispositivo. Nothing si è impegnata a fornire tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e quattro anni di patch di sicurezza per Nothing Phone 2.

L'aggiornamento ha una dimensione del pacchetto di 130 MB ed è disponibile per i possessori di Nothing Phone 2. Gli utenti possono verificare manualmente la disponibilità dell'aggiornamento accedendo a Impostazioni > Sistema > Aggiornamento del sistema sui propri dispositivi.

Con il suo potente SoC Snapdragon 8+ Gen 1, Nothing Phone 2 è progettato per offrire prestazioni eccellenti. Lo smartphone dispone inoltre di una doppia fotocamera posteriore con due sensori da 50 megapixel e un'interfaccia LED Glyph leggermente aggiornata per le notifiche da più app.

L'aggiornamento del firmware è attualmente disponibile in India, come confermato dalla ricezione dell'aggiornamento sull'unità di prova. Niente continua a migliorare l'esperienza dell'utente e a fornire aggiornamenti tempestivi per i suoi smartphone.

Fonte: Gadgets 360, Nothing Phone 2 riceve l'aggiornamento Nothing OS 2.0.3