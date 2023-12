Gli adattamenti dell'Arctic Seal hanno un potenziale di innovazione nei sistemi di riscaldamento e ventilazione

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università norvegese di Scienza e Tecnologia ha rivelato che le foche artiche hanno sviluppato narici più grandi e strutture nasali intricate per sopravvivere in condizioni difficili e gelide. Questi adattamenti specializzati consentono alle guarnizioni di conservare il calore e l'umidità in modo più efficiente durante la respirazione.

Le foche artiche affrontano la sfida di perdere calore e umidità respirando in ambienti freddi e secchi. Per superare questo problema, hanno sviluppato ossa uniche all’interno delle loro cavità nasali conosciute come maxilloturbinati. Queste strutture porose sono ricoperte da uno strato di tessuto mucoso che svolge un ruolo cruciale nel riscaldare e umidificare l'aria inalata, oltre a ridurre la perdita di calore e umidità durante l'espirazione.

I ricercatori hanno confrontato le cavità nasali delle foche barbute artiche e delle foche monache subtropicali del Mediterraneo utilizzando la tomografia computerizzata e modelli di dissipazione dell'energia. I risultati hanno mostrato che le foche artiche erano significativamente più efficienti nel conservare calore e acqua sia alle temperature artiche che a quelle mediterranee. Anche a 10°C, le foche monache del Mediterraneo hanno perso più calore e acqua rispetto alle foche artiche.

Lo studio evidenzia il potenziale di applicazione dei risultati per progettare sistemi di riscaldamento e ventilazione più efficaci. Imitando le intricate strutture nasali delle foche artiche, gli ingegneri potrebbero sviluppare processi innovativi, come condizionatori d’aria più efficienti.

Inoltre, i ricercatori intendono estendere il loro studio per esplorare le strutture nasali di altre specie e comprendere come i diversi disegni anatomici offrano vantaggi evolutivi in ​​vari ambienti. Studiando animali con adattamenti specifici per la conservazione del calore o dell'acqua, come i cammelli, si possono ottenere preziose informazioni per l'ingegneria e la progettazione.

La natura ha già perfezionato gli scambiatori di calore nelle foche artiche e, imparando da questi adattamenti, gli esseri umani possono creare processi e tecnologie più efficienti. Lo studio sottolinea l’importanza di guardare alla natura per trovare ispirazione e innovazione in vari campi, tra cui i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria.