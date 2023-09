Northern Trust completa la prima fase dell’ecosistema digitale dei crediti di carbonio

Northern Trust, fornitore leader di servizi bancari e di gestione patrimoniale, ha annunciato il completamento della prima fase di un ecosistema digitale di crediti di carbonio. Questo ecosistema consentirà agli acquirenti istituzionali di accedere digitalmente ai crediti di carbonio dei principali sviluppatori di progetti. La piattaforma, sviluppata in collaborazione con gli sviluppatori del progetto e utilizzando la tecnologia blockchain, mira a ridurre le emissioni di gas serra attraverso l’utilizzo di crediti di carbonio.

Tra gli acquirenti istituzionali che hanno già effettuato transazioni sulla piattaforma figurano la società di consulenza britannica Mycarbon, la società tecnologica White Star Capital e la stessa Northern Trust. Questa iniziativa fa parte del gruppo Digital Assets and Financial Markets di Northern Trust, che supporta i mercati in crescita delle risorse digitali e fornisce accesso al mercato e approfondimenti sui tradizionali mercati dei servizi finanziari.

La piattaforma offre ai project manager un flusso di lavoro per tracciare, gestire ed effettuare transazioni con crediti di carbonio tokenizzati. Questi crediti sono certificati che rappresentano il diritto di emettere una certa quantità di CO2 o altri gas serra. Ogni credito equivale a una tonnellata di riduzione o rimozione di carbonio. La piattaforma utilizza contratti legali intelligenti per generare prove delle transazioni e garantire la trasparenza durante tutto il processo.

Northern Trust ha collaborato con diversi sviluppatori di progetti sulla piattaforma, tra cui una società specializzata nella tecnologia di cattura diretta dell'aria. Queste partnership mirano a semplificare il processo delle transazioni dei crediti di carbonio e fornire una soluzione agli sviluppatori di progetti per gestire i propri crediti in modo più semplice e trasparente.

L’uso della tecnologia blockchain e dei contratti intelligenti nel mercato dei crediti di carbonio è visto come un modo per portare integrità e fiducia nel settore. Anche altre iniziative, come CarbonPlace e il software open source per il registro del carbonio del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, stanno sfruttando la tecnologia blockchain per rivoluzionare i mercati del carbonio.

La piattaforma digitale di crediti di carbonio di Northern Trust è ancora in fase di sviluppo, con la sua prima transazione live ufficiale prevista entro la fine dell'anno. Utilizzando la tecnologia blockchain e i contratti intelligenti, questa iniziativa mira a creare un mercato più snello e affidabile per acquirenti istituzionali e fornitori di crediti di carbonio.

Fonti: Northern Trust, Morgan Stanley Research