Il Northern Trust completa la prima fase dell’ecosistema volontario dei crediti di carbonio

Northern Trust ha annunciato il completamento della prima fase di un ecosistema di crediti di carbonio volontari a livello di settore. La piattaforma consentirà agli acquirenti istituzionali di accedere ai crediti di carbonio dei principali sviluppatori di progetti attraverso una piattaforma digitale completamente automatizzata. Utilizzando la tecnologia blockchain digitale del registro privato, l’ecosistema collega gli acquirenti con i fornitori di crediti di carbonio concentrati sulla riduzione dei gas serra, come l’anidride carbonica.

Attraverso la piattaforma, gli acquirenti possono negoziare crediti di carbonio tokenizzati direttamente con gli sviluppatori di progetti e ritirarli a fronte della loro impronta di carbonio. Questo sviluppo segna una pietra miliare significativa per il team Digital Assets and Financial Markets di Northern Trust, che mira a fornire una piattaforma leader di mercato per le risorse digitali. La capacità dei clienti istituzionali di accedere ai crediti di carbonio e di contribuire al loro percorso di compensazione delle emissioni di carbonio è considerata cruciale per il futuro.

L’uso della tecnologia digitale nella gestione del ciclo di vita dei crediti di carbonio fornisce fiducia e trasparenza sia agli acquirenti che agli sviluppatori di progetti. Semplifica le attività amministrative, rendendo più semplice per tutti i partecipanti monitorare, gestire e negoziare i crediti di carbonio in modo sicuro. La piattaforma offre inoltre piena trasparenza lungo tutto il ciclo di vita end-to-end di un credito di carbonio volontario.

Northern Trust ha collaborato con vari sviluppatori di progetti, tra cui Go Balance Limited, uno sviluppatore di progetti REDD+ focalizzato sulla prevenzione della deforestazione, e ReGen III, un'azienda di tecnologia pulita che ricicla olio motore usato. Le transazioni sulla piattaforma del prodotto minimo vitale (MVP) sono state completamente automatizzate. Un ulteriore sviluppo della piattaforma e la prima transazione live ufficiale sono previsti per la fine del 2023.

Questa iniziativa fa parte del gruppo Digital Assets and Financial Markets di Northern Trust, che unisce i team responsabili del supporto dei mercati delle risorse digitali e dei servizi finanziari tradizionali. L’azienda è stata in prima linea nella trasformazione digitale nel servizio di titoli, in precedenza è stata pioniera nell’uso della tecnologia blockchain nell’amministrazione di fondi di private equity e supportando la tokenizzazione e la frazionamento delle obbligazioni.

Fonti: Northern Trust