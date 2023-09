Prezzo del Nokia X30 5G ridotto in India: ecco cosa devi sapere

By

Nokia ha recentemente annunciato un significativo taglio dei prezzi per il suo smartphone Nokia X30 5G in India. L'azienda ha ridotto il prezzo del telefono di Rs. 12,000, rendendolo più accessibile ai consumatori. Il Nokia X30 5G è dotato di specifiche e funzionalità impressionanti, che lo rendono un'opzione desiderabile per gli utenti di smartphone.

Il Nokia X30 5G è dotato di un display AMOLED Full HD+ da 6.43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. È alimentato dal chipset octa-core Snapdragon 695 5G, che offre agli utenti prestazioni veloci ed efficienti. Il telefono viene fornito con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata, garantendo ampio spazio per tutti i tuoi file e applicazioni.

In termini di capacità della fotocamera, il Nokia X30 5G vanta una doppia configurazione della fotocamera posteriore con un sensore primario PureView da 50 megapixel e un sensore secondario ultra grandangolare da 13 megapixel. Per selfie e chat video, il telefono è dotato di uno sparatutto frontale da 16 megapixel.

Le opzioni di connettività del Nokia X30 5G includono 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS e una porta USB Type-C. Il telefono dispone anche di un sensore di impronte digitali sul display per una maggiore sicurezza. Inoltre, ha un grado di protezione IP67 per la resistenza alla polvere e all'acqua, garantendo durata in vari ambienti.

Il Nokia X30 5G è dotato di una batteria da 4,200 mAh che supporta la ricarica rapida da 33 W. Ciò significa che puoi ricaricare rapidamente il tuo dispositivo e rimanere connesso tutto il giorno senza preoccuparti della durata della batteria.

Con il suo design elegante, specifiche impressionanti e un prezzo ora accessibile, il Nokia X30 5G offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. È disponibile nelle opzioni di colore Cloudy Blue e Ice White.

Fonte:

– Il prezzo del Nokia X30 5G in India è stato ridotto di Rs. 12,000, ora disponibile con uno sconto [Nome fonte]

– [Nome della fonte]