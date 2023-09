HMD Global annuncia il lancio di una nuova linea di dispositivi mobili

By

L'azienda finlandese HMD Global, nota per la produzione di smartphone a marchio Nokia, ha rivelato i suoi piani per introdurre una nuova linea di dispositivi mobili con il proprio marchio. L'amministratore delegato di HMD Global, Jean-Francois Baril, ha dato l'annuncio su Linkedin, affermando che il nuovo marchio HMD coesistererà con i telefoni Nokia e collaborerà con partner sconosciuti.

Baril ha espresso entusiasmo per il percorso intrapreso dall'azienda fino a diventare “HMD – la casa dei telefoni Nokia” e ha sottolineato il prossimo passo verso l'ingresso indipendente nel mercato. Ha sottolineato l'attenzione alle esigenze dei consumatori e la creazione di un nuovo mondo per le telecomunicazioni.

Mentre i dettagli specifici sui nuovi prodotti HMD e la loro data di rilascio devono ancora essere divulgati, è probabile che il colosso tecnologico taiwanese Foxconn si occuperà della produzione, poiché attualmente produce dispositivi a marchio Nokia.

Si prevede che i dispositivi a marchio HMD continueranno a soddisfare la categoria di fascia medio-bassa, in linea con l’impegno dell’azienda nella progettazione di un futuro sostenibile e conveniente. Con ex dirigenti Nokia alla guida di HMD Global, ciò rappresenta un'opportunità per l'azienda di consolidare l'eredità del marchio con un nuovo nome.

Si attendono ulteriori informazioni sui nuovi prodotti HMD e gli aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.

