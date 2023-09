Nokia G42 5G: prezzi anticipati e nuove opzioni di colore

Nokia G42 5G, l'ultimo smartphone della serie G, sarà lanciato in India la prossima settimana. HMD Global, il licenziatario di Nokia, ha anticipato il prezzo del dispositivo attraverso il suo account ufficiale India X su Twitter. Il teaser suggerisce che il telefono avrà un prezzo inferiore a Rs. 18,999 e potrebbe essere disponibile in due varianti di memoria. Inoltre, Nokia ha introdotto una nuova opzione di colore So Pink per il Nokia G42 5G nei mercati globali al di fuori dell’India.

Il Nokia G42 5G funziona con un SoC Qualcomm Snapdragon 480+ e vanta un display LCD HD+ da 6.56 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. È dotato di un massimo di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, espandibile con l'aiuto di una scheda microSD. Il dispositivo funziona su Android 13 e riceverà due anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e aggiornamenti mensili di sicurezza per i prossimi tre anni.

In termini di funzionalità della fotocamera, il Nokia G42 5G presenta una tripla configurazione della fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel insieme a due sensori da 2 megapixel. Frontalmente ha una fotocamera selfie da 8 megapixel. Il dispositivo è supportato da una batteria da 5,000 mAh con supporto di ricarica rapida cablata da 20 W.

Il Nokia G42 5G è già stato rilasciato in mercati globali selezionati con le opzioni di colore So Purple e Grey, e ora sarà offerto nella nuova variante di colore So Pink. Tuttavia, non è ancora stato confermato se la nuova opzione di colore sarà disponibile in India.

Lo smartphone sarà disponibile per la vendita esclusivamente tramite Amazon India, con il lancio previsto per l'11 settembre.

Definizioni:

X – Precedentemente noto come Twitter

SOC – Sistema su chip

LCD – Display a cristalli liquidi

GHz – Gigahertz

RAM – Memoria ad accesso casuale

GB – Gigabyte

mAh – Milliampere ora