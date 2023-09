È improbabile che Apple lanci nuovi iPad prima del 2024, afferma un analista

By

Secondo l’affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo, è improbabile che Apple lanci nuovi iPad prima del 2024. Questa notizia arriva poche ore prima che Apple sveli la nuova linea di iPhone 15 e Apple Watch Series 9.

La settimana scorsa, Kuo ha anche dichiarato che non ci saranno nuovi MacBook fino al prossimo anno. Ad eccezione di un possibile aggiornamento dell'iMac, sembra che Apple non avrà molti nuovi prodotti hardware da annunciare per il resto dell'anno.

Inizialmente, si prevedeva che Apple avrebbe tenuto un evento di ottobre per presentare il primo round di Apple Silicon Mac M3 e un iPad Air aggiornato. Tuttavia, sia Kuo che Mark Gurman di Bloomberg hanno riferito che questo evento è probabilmente fuori discussione. Si prevede che i nuovi Mac debutteranno nella primavera del 2024 invece che nell’autunno del 2023.

Gurman aveva precedentemente menzionato che l'aggiornamento dell'iPad Air era ancora sulla buona strada, ma l'ultimo commento di Kuo mette in dubbio anche i tempi di questo rilascio.

Nel complesso, sembra che l'attenzione di Apple in termini di versioni hardware sarà rivolta al nuovo iPhone 15 e all'Apple Watch Series 9. L'aggiornamento dell'iPad Pro dovrà attendere fino al 2024, e anche altre versioni previste potrebbero essere posticipate.

Fonte:

– Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg