Shigeru Miyamoto di Nintendo ringrazia Charles Martinet per aver doppiato Mario

L'iconico personaggio dei videogiochi Nintendo, Mario, avrà un nuovo doppiatore nel prossimo gioco Super Mario Bros. Wonder. Questa notizia è stata seguita da un accorato videomessaggio del leggendario game designer Shigeru Miyamoto, che ringrazia la voce originale di Mario, Charles Martinet, per la sua dedizione decennale nel dare vita ai personaggi Nintendo.

Nel video, Miyamoto ha ricordato il debutto di Martinet come voce di Mario in Super Mario 1996 del 64. Ha condiviso ricordi affettuosi di Martinet che lo chiamava "papà!" e le loro numerose avventure per promuovere Mario e Nintendo in tutto il mondo. Miyamoto ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto da Martinet nel corso degli anni, dicendo: "Charles-san, grazie mille".

Martinet, che ha doppiato Mario dal 1996, passerà ora al ruolo di “Mario Ambassador” per Nintendo. Durante un panel di domande e risposte, Martinet ha ammesso di non sapere ancora esattamente cosa comporti questo ruolo, ma ha espresso entusiasmo all'idea di fare un passo nel futuro e di saperne di più.

Nonostante il cambio di doppiatori di Mario, Nintendo non ha ancora annunciato chi sostituirà Martinet. Il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha dichiarato che l'identità del nuovo doppiatore verrà rivelata nei titoli di coda di Super Mario Bros. Wonder.

Miyamoto ha anche rivelato che non solo cambierà la voce di Mario, ma anche alcune voci degli altri personaggi di Mario saranno diverse nel prossimo gioco. Questa notizia ha suscitato curiosità tra i fan ansiosi di vedere e ascoltare i cambiamenti in questa tanto attesa versione.

In conclusione, l'addio di Charles Martinet come voce di Mario rappresenta un momento significativo per i fan di Nintendo e per l'industria dei videogiochi nel suo complesso. Il videomessaggio di Miyamoto costituisce un toccante tributo al contributo di Martinet e pone le basi per un nuovo entusiasmante capitolo nel mondo di Mario.

