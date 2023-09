Voci su Nintendo Switch 2: console di prossima generazione mostrata a porte chiuse

Le voci sulla console di prossima generazione di Nintendo, ufficiosamente conosciuta come Nintendo Switch 2, sono state ulteriormente alimentate da recenti rapporti. Apparentemente la società ha presentato la console in incontri privati ​​con gli sviluppatori di giochi alla fiera Gamescom 2023 a Colonia, in Germania. Le fonti hanno rivelato che sono state presentate demo tecnologiche, evidenziando funzionalità come il supporto Nvidia DLSS e il ray tracing.

I rapporti di Eurogamer e VGC confermano le voci precedenti secondo cui Nintendo stava segretamente dimostrando la sua prossima console. Entrambe le fonti indicano che una versione aggiornata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stata presentata su questo hardware "Switch 2". Inoltre, VGC afferma che agli sviluppatori è stato anche dato un assaggio della tech demo di The Matrix Awakens Unreal Engine 5, il che suggerisce che la nuova console Nintendo supporterà la tecnologia DLSS e il ray-tracing di Nvidia.

Sebbene i dettagli sui contenuti presentati rimangano scarsi, VGC suggerisce che la console manterrà il fattore portabilità di Nintendo Switch. Per quanto riguarda la data di uscita, si ritiene che Nintendo punti a un lancio nell'autunno 2024, anche se ci sono indicazioni che la società sia ansiosa di lanciarlo prima.

Tuttavia, Nintendo non ha commentato queste voci e dovrebbe rimanere in silenzio fino alla rivelazione ufficiale della console. Tuttavia, queste notizie hanno suscitato entusiasmo tra i fan dell'amata società di giochi, segnalando l'imminente arrivo della prossima console Nintendo.

Fonte:

- Eurogamer

– VGC