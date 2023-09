Il successore di Nintendo Switch sarebbe stato rivelato a porte chiuse alla Gamescom 2023

Secondo un rapporto di Eurogamer, il successore della console Nintendo Switch è stato presentato in una presentazione a porte chiuse alla Gamescom 2023. Sebbene Eurogamer non abbia avuto l'opportunità di provarlo personalmente, si ritiene che diversi sviluppatori partner abbiano ricevuto uno scorcio della console in qualche forma.

Uno dei momenti salienti della dimostrazione è stata una versione "truccata" di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, progettata specificamente per mostrare le capacità prestazionali del tanto chiacchierato Switch 2. Tuttavia, non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo questa presunta demo tecnologica. divulgato in questo momento.

Questo approccio che prevede l'utilizzo di una versione migliorata di un gioco esistente per dimostrare prestazioni migliorate ricorda la strategia di Sony Interactive Entertainment che ha portato al lancio di PlayStation 5, dove hanno mostrato tempi di caricamento più rapidi in Marvel's Spider-Man su PlayStation 4.

Nonostante le voci sul successore di Nintendo Switch, la società non ha ancora confermato ufficialmente la sua esistenza o eventuali funzionalità che potrebbe introdurre, come prestazioni migliorate, risoluzioni 4K o compatibilità con le versioni precedenti. I rapporti del settore suggeriscono che Nintendo si sta preparando per una rivelazione pubblica più ampia nel 2024, ma per ora questo rimane speculativo.

Sebbene le discussioni su Nintendo Switch siano spesso incentrate sul fatto che la console abbia raggiunto la fine del suo tipico ciclo di vita, Nintendo continua a riscuotere un successo significativo con Switch. Secondo il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, questo successo deriva dal design ibrido unico della console e da una forte gamma di giochi popolari.

Dato il continuo successo di Nintendo Switch e dei prossimi titoli in sviluppo, come Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG e il gioco senza titolo Princess Peach, c'è ancora molto per tenere impegnati i giocatori con lo Switch originale .

Tuttavia, con l'uscita di questi titoli, il futuro della console diventa incerto. Mentre il presunto incontro a porte chiuse alla Gamescom 2023 suggerisce che Nintendo sta pianificando un cambiamento nel prossimo futuro, rimangono delle domande su cosa comporterà la prossima console Nintendo e se farà la sua comparsa nel 2024. si prevede che emergeranno ulteriori informazioni, fornendo un quadro più chiaro dei piani di Nintendo per il futuro.

Definizioni:

1. Eurogamer – un popolare sito web di giornalismo di videogiochi noto per la sua copertura e analisi approfondite del settore dei giochi.

2. Gamescom – una fiera annuale di videogiochi che si tiene in Germania, nota per le sue presentazioni e rivelazioni sui prossimi giochi e console.

3. PlayStation 5 – l'ultima console di gioco rilasciata da Sony Interactive Entertainment, che offre grafica migliorata, prestazioni più veloci e nuove funzionalità rispetto al suo predecessore, PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – un gioco di azione e avventura sviluppato e pubblicato da Nintendo, noto per l'esplorazione del mondo aperto e le meccaniche di gioco innovative.

5. Marvel's Spider-Man: un popolare gioco di supereroi sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, che mostra le capacità di PlayStation 5 con tempi di caricamento migliorati.

6. Risoluzione 4K: una risoluzione del display di circa 3840×2160 pixel, che fornisce un livello più elevato di dettaglio e chiarezza rispetto alle risoluzioni inferiori.

7. Compatibilità con le versioni precedenti: la capacità di una console di gioco di riprodurre giochi di generazioni o piattaforme precedenti.

8. Doug Bowser – presidente di Nintendo of America, responsabile della supervisione delle operazioni dell'azienda nel mercato nordamericano.

Fonte:

– Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)