Mario Kart Tour interromperà il rilascio di nuovi contenuti, ma il gioco rimarrà disponibile

Mario Kart Tour, il popolare gioco di corse mobile, cesserà il rilascio di nuovi contenuti secondo un annuncio in-game pubblicato su Reddit. Dopo il 4 ottobre, non saranno aggiunti nuovi percorsi, piloti, kart, alianti o funzionalità al gioco. Sebbene ciò possa portare a un calo della base di giocatori, il gioco sarà comunque disponibile per il download e il gioco.

Il successo di Mario Kart Tour è stato evidente, poiché ha fruttato quasi 300 milioni di dollari di entrate, rendendolo il secondo titolo mobile più redditizio di Nintendo, superato solo da Fire Emblem Heroes. Tuttavia, il gioco ha anche affrontato polemiche, in particolare per quanto riguarda la sua strategia di monetizzazione. Un aspetto controverso è stata l'inclusione di "Spotlight Pipes", che offriva bottini con probabilità non rivelate. Ciò ha portato alle critiche da parte dei giocatori e i tubi sono stati successivamente rimossi.

Non è chiaro il motivo per cui Nintendo abbia deciso di interrompere lo sviluppo di nuovi contenuti per Mario Kart Tour. Sebbene non sia stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale, non è raro che i giochi alla fine esauriscano la loro offerta di nuovi contenuti. Nintendo continua a rilasciare nuovi contenuti per i suoi altri giochi mobili come Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run e Fire Emblem Heroes. Inoltre, la società ha collaborato con il gigante della telefonia mobile DeNA per sviluppare nuovi giochi per smartphone ed esperienze correlate.

Sebbene l'assenza di nuovi contenuti possa scoraggiare alcuni giocatori, resta da vedere come reagirà la community di Mario Kart Tour e se il gioco continuerà a prosperare nonostante questo cambio di direzione.

Fonte:

- Eurogamer

– Kotaku