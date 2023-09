Si dice che il prossimo evento Nintendo Direct vedrà il debutto di titoli entusiasmanti

Circolano voci secondo cui Nintendo ospiterà un evento Nintendo Direct nella prossima settimana, sebbene non sia stata data alcuna conferma ufficiale. Le speculazioni suggeriscono che l'evento presenterà diversi titoli proprietari, tra cui Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns e WarioWare: Move It.

Tuttavia, una cosa di cui non si parlerà durante l'evento è l'attesissimo Switch 2, il successore della popolare console portatile. Nonostante ciò, dietro le quinte, sembra che Nintendo stia lavorando su un prototipo di console, che ha presentato agli sviluppatori al recente evento Gamescom.

Ai partecipanti è stata data un'anteprima di una versione rinnovata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con hardware aggiornato. Le specifiche di questo nuovo hardware sono attualmente sconosciute.

Attualmente, tutte le versioni del Nintendo Switch originale sono alimentate dal chip Nvidia Tegra X1, rilasciato inizialmente nel 2015. Mentre alcune versioni più recenti sono dotate del chip X1+ del 2019, che offre una maggiore durata della batteria, le prestazioni rimangono le stesse. .

Il chip Tegra X1 è considerato obsoleto e ospita quattro core Cortex-A57 a 1.02 GHz e quattro core A53, insieme ad una GPU basata su Maxwell della generazione GTX 900. Inoltre, è accoppiato con la vecchia RAM LPDDR4, fornendo 4 GB di memoria. Se confrontato con i moderni chip per smartphone, il chip Tegra X1 è indietro in termini di prestazioni.

La domanda che rimane senza risposta è se Nintendo abbia collaborato ancora una volta con Nvidia per Switch 2 o se abbia scelto un diverso fornitore di hardware. Solo il tempo lo dirà.

La data di lancio prevista per Nintendo Switch 2 è la fine del 2024, ma è probabile che una rivelazione ufficiale avvenga prima. Guardando indietro allo Switch originale, è stato introdotto per la prima volta come "NX" nel marzo 2015, ha ricevuto un annuncio completo nell'ottobre 2016 e alla fine è stato rilasciato nel marzo 2017.

Fonte:

– [1]