Utilizzo dell'intelligenza artificiale per rivoluzionare la scoperta di farmaci e gli studi biologici con il sistema di imaging intelligente "ECLIPSE Ji"

Nikon Instruments Inc. ha recentemente presentato la sua ultima innovazione nel campo della scoperta di farmaci e degli studi biologici: il sistema di imaging intelligente “ECLIPSE Ji”. Questo sistema all’avanguardia combina l’intelligenza artificiale (AI) con funzionalità di imaging avanzate per automatizzare l’acquisizione e l’analisi delle immagini cellulari, semplificando i flussi di lavoro di ricerca che coinvolgono il cancro e le malattie nervose.

"ECLIPSE Ji" presenta un design del microscopio senza oculari e, se combinato con il software di imaging NIS-Elements SE, consente test standardizzati che eseguono l'acquisizione di immagini, l'analisi e la visualizzazione dei dati. Questa integrazione della tecnologia AI nel sistema di imaging consente l’automazione di attività comuni all’interno dei flussi di lavoro di acquisizione e analisi delle immagini, consentendo ai ricercatori di concentrarsi su attività più creative come lo sviluppo di nuove ipotesi basate sui dati ottenuti.

Una delle caratteristiche principali di “ECLIPSE Ji” è la capacità di automatizzare le operazioni del microscopio con l’intelligenza artificiale, migliorando l’efficienza dall’identificazione del campione alla visualizzazione dei dati. Gli utenti possono semplicemente installare una piastra a pozzetti sul sistema, selezionare un test e inserire le informazioni di base. L'intelligenza artificiale imposta quindi automaticamente le condizioni di messa a fuoco e di esposizione, acquisisce e analizza le immagini e visualizza i dati rilevanti per l'analisi. Questa automazione delle operazioni del microscopio non solo mantiene flussi di lavoro coerenti ed efficienti, ma elimina anche la necessità di conoscenze specializzate nella creazione di algoritmi di analisi delle immagini.

Il sistema di imaging intelligente offre anche funzionalità avanzate di analisi dei dati. Con la sua interfaccia utente grafica intuitiva, gli utenti possono visualizzare facilmente le statistiche dalle singole celle alle popolazioni. Il sistema consente la visualizzazione e la registrazione delle tendenze a livello di popolazione, nonché l’analisi dei “valori anomali” che si comportano diversamente dalla popolazione. Dotato di un'ampia gamma di strumenti a supporto dell'analisi dei dati, “ECLIPSE Ji” contribuisce all'efficienza e all'accelerazione della ricerca e dello sviluppo.

In termini di scalabilità e flessibilità delle apparecchiature, “ECLIPSE Ji” può essere ampliato per soddisfare varie esigenze di ricerca. È compatibile con sistemi aggiuntivi come il microscopio confocale AX e ulteriori fotocamere digitali per microscopi ad alta sensibilità. Inoltre, è possibile installare facilmente un incubatore da palco per l'osservazione dal vivo delle cellule in coltura. L'espandibilità del sistema supporta un'ampia gamma di applicazioni, dalle attività di routine alla ricerca applicata.

Non solo "ECLIPSE Ji" offre funzionalità avanzate, ma vanta anche un design all-in-one per una maggiore flessibilità nel posizionamento sul banco. A differenza dei tradizionali sistemi di imaging fluorescente che richiedono una camera oscura o una custodia speciale, “ECLIPSE Ji” può eseguire imaging fluorescente in normali condizioni di luce di laboratorio. Il microscopio è alloggiato in una copertura a forma di scatola, che protegge il campione dalla luce ambientale e massimizza la qualità dell'immagine. Grazie alla sorgente luminosa integrata e alla fotocamera digitale, il design compatto del sistema riduce le dimensioni complessive.

Nikon Instruments Inc. ha identificato il supporto alla scoperta di farmaci come un significativo motore di crescita e si impegna a migliorare l'accuratezza e l'efficienza della valutazione di nuovi farmaci candidati. “ECLIPSE Ji” è un potente strumento che utilizza l’intelligenza artificiale per accelerare la ricerca e lo sviluppo nella scoperta di farmaci e negli studi biologici. Grazie alle sue funzionalità di imaging avanzate e ai flussi di lavoro automatizzati, questo sistema di imaging intelligente è pronto a rivoluzionare il settore.

Definizioni:

– AI: Intelligenza Artificiale

– Saggio: valutazione delle risposte biologiche utilizzando cellule in coltura

– NIS-Elements SE: il software di imaging di Nikon

Fonte: Nikon Instruments Inc.