Rivelati i giochi di settembre per PlayStation Plus: NieR Replicant, Star Ocean e altro ancora

La line-up di giochi gratuiti PlayStation Plus per settembre è stata rivelata e include alcuni titoli molto attesi. Le informazioni provengono dalla fonte affidabile Dealabs, nota per aver divulgato in anticipo gli elenchi dei giochi. Questi giochi dovrebbero essere disponibili dal 19 settembre, ma la conferma ufficiale è ancora in attesa.

Uno dei titoli più importanti della line-up è NieR Replicant ver.1.22474487139…, che è stato elogiato come una "scelta sicura per i fan" nella recensione di Eurogamer. Il gioco presenta finali multipli che richiedono ai giocatori di rigiocare le sezioni, anche se alcuni potrebbero trovarlo ripetitivo. Tuttavia, è stato ben accolto sia dai giocatori che dalla critica.

Un altro gioco degno di nota è Unpacking, che ha raccolto molti consensi sin dalla sua uscita. Ha vinto il premio come Gioco dell'anno agli Indie Live Expo e ha ricevuto il BAFTA per la migliore narrativa nel 2022. Martin, ex redattore capo di Eurogamer, ha descritto Unpacking come "una cosa irresistibile" e ha elogiato la sua narrazione unica e umana.

Oltre a NieR Replicant e Unpacking, la line-up di settembre include anche Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization VI e Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Questi titoli offrono una vasta gamma di generi ed esperienze di gioco per il divertimento dei giocatori. .

Tuttavia, vale la pena notare che queste versioni arrivano dopo l'annuncio di Sony di un aumento globale dei prezzi per gli abbonamenti PlayStation Plus. Gli abbonati nel Regno Unito ora devono pagare £ 59.99 per 12 mesi di PlayStation Plus Essential, con aumenti di prezzo anche per gli abbonamenti Extra ed Extra Premium.

Nel complesso, la gamma di giochi PlayStation Plus di settembre offre un mix di titoli molto attesi ed esperienze acclamate dalla critica. Che tu sia un fan dei giochi di ruolo d'azione, dei giochi basati sulla narrativa o delle simulazioni strategiche, c'è qualcosa per tutti i gusti.

