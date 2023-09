Newscast: discussione delle demo tecniche di Nintendo Switch 2 e dei potenziali titoli di lancio

By

Nell'episodio di questa settimana dell'Eurogamer Newscast, il team approfondisce l'entusiasmante notizia che Nintendo ha mostrato agli sviluppatori demo tecnologiche dell'attesissimo Switch 2. Secondo quanto riferito, queste demo sono state mostrate alla Gamescom il mese scorso, rivelando che il nuovo hardware potrebbe essere più vicino al rilascio di quanto molti avessero previsto.

Una delle domande scottanti che circondano Switch 2 è quale gioco accompagnerà il suo lancio. Con specifiche più robuste previste, sarà l'occasione perfetta per rilasciare finalmente il tanto atteso Metroid Prime 4? In alternativa, Nintendo opterà per un approccio più di massa e attingerà al suo talentuoso team di Mario 3D?

Un altro argomento discusso in questo episodio sono i momenti di apertura di Starfield, che si prevede sarà uno dei giochi più importanti dell'anno. Il panel si immerge nelle loro esperienze oltre l'ora iniziale trascorsa nel creatore del personaggio, offrendo i loro pensieri su ciò che i giocatori possono aspettarsi da questo titolo tanto atteso.

Si uniscono alla discussione Ed Nightingale e Victoria Kennedy, che condividono le loro intuizioni e opinioni su questi entusiasmanti sviluppi nel settore dei giochi.

Fonti: Eurogamer Newscast.