Nuove regole stabilite per la segnalazione delle risorse crittografiche nei bilanci aziendali

Il Financial Accounting Standards Board (FASB) ha approvato nuove regole per misurare il valore degli asset in criptovaluta nel bilancio di una società. L'obiettivo è fornire una rappresentazione più accurata del valore del bene. Secondo le nuove regole, le società che detengono o investono quantità significative di Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute saranno tenute a segnalare le proprie partecipazioni al valore equo.

Un requisito fondamentale è che le aziende debbano inserire nei loro bilanci una voce separata per i loro asset crittografici. Ciò consentirà una maggiore trasparenza e responsabilità nella rendicontazione di tali attività. Inoltre, le aziende dovranno rendere pubbliche le loro partecipazioni significative in criptovalute, eventuali restrizioni su tali asset e fornire informazioni sull’attività di riconciliazione delle criptovalute ricevute come pagamento e immediatamente convertite in contanti.

È importante notare che le nuove regole si applicano solo alle criptovalute che sono fungibili, il che significa che possono essere scambiate con altre risorse. I token non fungibili (NFT), le stablecoin e i wrapper token non sono coperti da queste regole.

Le nuove regole contabili della FASB saranno obbligatorie sia per le società pubbliche che per quelle private per gli anni fiscali che iniziano dopo il 15 dicembre 2024 e copriranno i periodi transitori entro tali anni. Tuttavia, le aziende hanno la possibilità di applicare anticipatamente le regole una volta che saranno pubblicate dalla FASB entro la fine dell’anno.

Questi nuovi requisiti di rendicontazione mirano a migliorare la trasparenza e la standardizzazione nella valutazione e nella rendicontazione delle criptovalute nei bilanci aziendali. Fornendo un quadro per misurare accuratamente il valore di questi asset, gli investitori avranno un quadro più chiaro della posizione finanziaria di un'azienda e dell'esposizione al mercato delle criptovalute.

Fonte:

- Bloomberg