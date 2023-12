Rivelata una nuova comprensione del nostro genoma genetico oscuro

By

Riepilogo: Un team internazionale di scienziati ha scoperto una ricerca innovativa sulla struttura di LINE-1, un elemento simile a un virus responsabile della maggior parte del nostro “genoma oscuro”. Studiando LINE-1, i ricercatori potrebbero essere in grado di sviluppare trattamenti innovativi per malattie autoimmuni, cancro e disturbi neurodegenerativi.

Ricercatori della Rutgers University, della Harvard Medical School e di altre istituzioni hanno pubblicato le prime immagini ad alta risoluzione e dettagli strutturali di LINE-1, un antico parassita genetico presente nel DNA umano. Questo retroelemento agisce come un “gene che salta” e ha contribuito in modo significativo alla nostra materia oscura genetica. Lo studio, condotto da Martin Taylor e da ricercatori della società di biotecnologia ROME Therapeutics, fa luce sui meccanismi con cui funziona LINE-1.

Gli elementi LINE-1 sono solitamente dormienti nelle cellule sane ma possono diventare attivi negli stati patologici. Quando attivata, LINE-1 produce proteine ​​come la proteina LINE-1 ORF2 (L1 ORF2p), che tentano di inserire nuove copie di LINE-1 che causano mutazioni nel nostro DNA. La maggiore attività degli elementi LINE-1 è stata collegata a malattie autoimmuni, cancro e altre condizioni.

Acquisendo una conoscenza dettagliata di LINE-1, LINE-1 RNA e L1 ORF2p, i ricercatori sperano di sviluppare farmaci in grado di legarsi a queste molecole e impedire loro di causare danni all'organismo. Inoltre, questa ricerca potrebbe portare a scoperte fondamentali sulla natura degli esseri umani e di altri organismi viventi.

Del gruppo di ricerca facevano parte il professor Eddy Arnold e il professore associato di ricerca Francesc Xavier Ruiz, esperti sulla struttura degli enzimi della trascrittasi inversa. Il loro precedente lavoro sulla struttura della trascrittasi inversa dell’HIV ha aperto la strada a nuovi farmaci contro l’HIV. La scoperta della struttura di LINE-1 ORF2p potrebbe avere implicazioni significative anche per il trattamento del cancro, per le malattie autoimmuni e per il processo di invecchiamento.

LINE-1 è un elemento prevalente nel DNA umano, rappresentando oltre mezzo milione di copie in un tipico genoma. Sebbene rientri nella categoria del “genoma oscuro” a causa della sua funzione sconosciuta, la comprensione di LINE-1 offre approfondimenti sulla nostra composizione genetica.

Questo sforzo collaborativo e multidisciplinare non solo rivela il funzionamento interno di LINE-1, ma evidenzia anche l'importanza del lavoro di squadra nelle scoperte scientifiche. La conoscenza approfondita della biologia strutturale e della biochimica del team di ricerca è stata determinante per realizzare queste scoperte.

Ulteriori indagini sul genoma oscuro potrebbero svelare ulteriori misteri e far luce su come questi elementi modellano le nostre caratteristiche biologiche.