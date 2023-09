Trek Domane AL Gen 4: la bici da endurance con maggiore spazio per gli pneumatici

La nuova Trek Domane AL Gen 4 è una bici da strada endurance che trae ispirazione dalla guida fuoristrada. Offre un ampio spazio per gli pneumatici, supporti per borse sul tubo superiore e compatibilità con il gancio del deragliatore universale (UDH). Trek afferma che la nuova bici da strada in alluminio "supera il suo prezzo" in termini di comfort, prestazioni e riduzione del peso. È mezzo chilo più leggero del suo predecessore e segue le orme del Trek Émonda ALR 5 in alluminio lanciato di recente, descritto come di alto valore.

La nuova Domane è disponibile in tre allestimenti, con prezzi che vanno da £ 1,125/$ 1,200 a £ 2,150/$ 2,000. Offre maggiore comfort e versatilità rispetto alla precedente Domane AL Disc, grazie allo spazio per pneumatici da 700x38 mm. Questa maggiore distanza tra gli pneumatici offre alla bici capacità su vari terreni, dal marciapiede alla ghiaia.

Trek ha inoltre dotato la Domane AL Gen 4 di supporti per borsa da tubo orizzontale, portapacchi e parafanghi. Questa caratteristica rende la bici adatta a tutto, dagli spostamenti quotidiani ai viaggi di gruppo del fine settimana. La nuova Domane offre una transizione senza soluzione di continuità dalla guida su asfalto a quella su ghiaia, in linea con la crescente popolarità delle bici da ghiaia e il loro impatto sul design delle bici da strada.

Con il miglioramento dello spazio per gli pneumatici e i supporti per gli accessori, Trek Domane AL Gen 4 offre maggiore comfort e versatilità per i ciclisti di resistenza che cercano la flessibilità necessaria per esplorare vari terreni senza compromettere le prestazioni. Questa bici da endurance è progettata per soddisfare le esigenze sia degli spostamenti quotidiani che delle corse di gruppo ricreative, rendendola una scelta convincente per i ciclisti che cercano una bici da strada in grado di gestire una varietà di condizioni e sfide di guida.

Definizioni:

– Bici da strada Endurance: un tipo di bici da strada progettata per la guida su lunghe distanze, con caratteristiche incentrate sul comfort e sulla stabilità.

– Spazio libero per i pneumatici: lo spazio tra il telaio e i pneumatici, che determina la dimensione dei pneumatici che possono essere utilizzati su una bicicletta.

– Gancio deragliatore universale (UDH): un componente che collega il deragliatore al telaio della bicicletta e consente la regolazione e la compatibilità con diversi sistemi di trasmissione.

Fonte: Trek (nessun URL fornito)