Notte alle porte dell'inferno: FPS survival horror ora disponibile su console

I giocatori su console possono ora provare il brivido terrificante di Night At the Gates of Hell, sviluppato da Puppet Combo e Black Eyed Priest. Pubblicato in precedenza su PC, il gioco è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Ispirato ai film di zombie italiani di Lucio Fulci e Bruno Mattei, così come al sangue dell'era PS1 e all'atmosfera della discoteca al neon, Night At the Gates of Hell è un FPS survival horror che immerge i giocatori in un mondo post-apocalittico.

Il protagonista, David, è un uomo tranquillo che ha recentemente perso la moglie e vive nel suo appartamento al mare. All'improvviso, un'epidemia di zombi travolge la sua città, costringendo David ad abbandonare la sua vita normale e imbracciare le armi contro le orde di non morti.

Per sopravvivere e scoprire la verità dietro l'apocalisse, i giocatori devono risolvere enigmi, cercare risorse e utilizzare varie armi per eliminare strategicamente gli zombi. Proprio come nelle opere di Fulci, l'unico modo per abbattere questi mostri è con un colpo preciso alla testa.

Il gioco offre un'esperienza intensa e ricca di suspense mentre i giocatori attraversano la città devastata, incontrando altri sopravvissuti lungo la strada. La cooperazione e il lavoro di squadra sono vitali per superare le sfide e fare una fuga rocambolesca.

Se sei un giocatore PC, Night At the Gates of Hell è ancora disponibile su Steam per il tuo piacere di gioco.

Fonti: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Definizioni:

– Survival Horror FPS: un genere di videogiochi che combina elementi di survival horror e sparatutto in prima persona, in cui i giocatori devono navigare in un ambiente minaccioso e pericoloso mentre combattono i nemici.

– Lucio Fulci: un regista italiano noto per il suo lavoro nel genere horror, in particolare nei film sugli zombie.

– Bruno Mattei: un regista italiano noto per i suoi contributi al cinema italiano di sfruttamento, compresi i film sugli zombie.