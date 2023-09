Starfield può raggiungere i 60 FPS su Xbox Series X? I test del Digital Foundry danno speranza!

By

Gli esperti di tecnologia del Digital Foundry hanno condotto test per determinare se Starfield, l'attesissimo gioco di Bethesda, potrebbe funzionare a 60 fotogrammi al secondo (FPS) su Xbox Series X. Sebbene la risposta non sia semplice, i risultati forniscono speranza per Giocatori.

Il Digital Foundry ha utilizzato il kit desktop AMD 4800S, che si avvicina molto alla GPU di Xbox Series X, per eseguire Starfield con impostazioni paragonabili alla versione Xbox Series X. Hanno quindi abbassato la risoluzione a 1440p, corrispondente alla versione Xbox Series S, e hanno esplorato a fondo il gioco per valutare il frame rate.

Il team ha scoperto che per la maggior parte del tempo il gioco superava i 40 FPS. Ciò suggerisce che una modalità a 40 FPS con diverse impostazioni della GPU o modifiche allo scaling dinamico della risoluzione potrebbero essere un'opzione fattibile. Un'altra possibilità è una modalità VRR (Variable Refresh Rate), che sbloccherebbe il frame rate per i giocatori con display supportati da VRR.

Tuttavia, per Starfield sembra improbabile raggiungere 60 FPS costanti durante l'intero gioco. Il Digital Foundry conclude che una modalità dedicata alle prestazioni a 60 FPS rappresenta una sfida significativa. Tuttavia, c'è sempre la possibilità che Bethesda possa sorprendere i giocatori con ottimizzazioni in futuro.

Vi piacerebbe vedere una modalità performance a 40 FPS per Starfield su Xbox Series X? Condividi i tuoi pensieri qui sotto!

Definizioni:

– FPS: fotogrammi al secondo, una misura della frequenza di aggiornamento o frame rate di un gioco o video. Indica quanti singoli fotogrammi vengono visualizzati al secondo.

– GPU: unità di elaborazione grafica, un circuito elettronico specializzato che manipola e esegue il rendering di immagini, video e animazioni.

– VRR: Variable Refresh Rate, una tecnologia di visualizzazione che consente alla frequenza di aggiornamento dello schermo di adattarsi dinamicamente al frame rate del contenuto visualizzato.

Fonte: Digital Foundry, "Starfield può funzionare a 60 fps su Xbox Series X?", Pure Xbox.