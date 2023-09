Santa Cruz presenta Heckler SL: eMTB leggera con 150 mm di escursione

By

Santa Cruz è entrata nel mercato delle mountain bike elettriche leggere con il lancio della Heckler SL. Questa nuova bici presenta un'escursione della ruota posteriore di 150 mm ed è progettata per affrontare l'intera montagna. È dotato del motore Ride 60 di Fazua e di una batteria integrata da 430 Wh, che fornisce una spinta in salita. La Heckler SL è rivolta a coloro che desiderano un'esperienza più simile a quella di una bici da trail con un po' di assistenza extra in salita.

Il motore per bici elettrica Fazua Ride 60 è il cuore della Heckler SL e fornisce una coppia massima di 60 Nm e 450 W di potenza di picco. Il motore offre tre impostazioni di potenza – Breeze, River e Rocket – che possono essere personalizzate nell'app di Fazua. La durata della batteria e le impostazioni di alimentazione vengono visualizzate su un display LED sul tubo superiore, che dispone anche di una porta USB-C per caricare i dispositivi.

Santa Cruz afferma che la Heckler SL, con il suo motore più piccolo e leggero e la batteria da 430 Wh, offre la stessa autonomia di un'eMTB a piena potenza con una batteria da 630 Wh. La batteria non rimovibile elimina la necessità di chiusure o coperture, risultando in un design compatto del tubo obliquo con un diametro interno più piccolo.

Heckler SL è disponibile in cinque dimensioni, da piccola a extra-extra-grande, e cinque opzioni di costruzione. I prezzi partono da £ 6,699 e arrivano fino a £ 11,999. Il prezzo internazionale deve ancora essere confermato.

Nel complesso, la Heckler SL di Santa Cruz offre ai ciclisti un'opzione eMTB leggera con potenza e autonomia sufficienti per conquistare qualsiasi montagna, pur mantenendo la sensazione e la manovrabilità di una tradizionale bici da trail.

