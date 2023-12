Il lancio di un nuovo razzo è previsto per il 2024

L’industria aerospaziale sarà testimone di numerosi voli inaugurali di nuovi razzi nel 2024, per far fronte alla carenza di veicoli di lancio causata dal crescente numero di costellazioni di satelliti. Questi prossimi lanci evidenziano le ambizioni di varie agenzie spaziali e aziende di far avanzare l’esplorazione e la tecnologia spaziale. Ecco alcune delle missioni degne di nota da aspettarsi:

1. Ariane 6: dopo anni di ritardi dovuti alla pandemia e ad altre sfide, il razzo Ariane 6, sviluppato dall'Europa in risposta al Falcon 9 di SpaceX, è finalmente pronto per il suo primo viaggio. Con nuovi metodi di produzione, Ariane 6 mira a essere più conveniente rispetto al suo predecessore, in grado di trasportare carichi utili sia in orbita geostazionaria che in orbita terrestre bassa.

2. Vega C: Il lancio del razzo Vega C, prodotto dalla compagnia spaziale italiana Avio, dovrebbe avvenire di nuovo nel quarto trimestre del 2024. Ciò avviene dopo che gli era stato vietato di volare dal dicembre 2022 a causa di un volo commerciale fallito. L'Agenzia spaziale europea (ESA) prevede di utilizzare Vega C per il lancio di satelliti scientifici e GPS europei.

3. Vulcan Centaur: United Launch Alliance (ULA) introdurrà il razzo Vulcan Centaur in sostituzione dei suoi precedenti veicoli di lancio. Con la capacità di trasportare carichi utili significativi nell’orbita terrestre bassa, Vulcan Centaur mira a offrire una soluzione più economica. Il primo lancio è previsto per l'inizio di gennaio, con missioni successive tra cui un lander lunare privato e la navicella spaziale “Dream Chaser” di Sierra Space.

4. Starship: SpaceX continuerà a testare il suo mega-razzo Starship nel 2024, nonostante le battute d'arresto iniziali. Starship è il razzo più grande e potente mai costruito, il cui sviluppo è attentamente monitorato dalla NASA poiché è stato incaricato di missioni di atterraggio sulla Luna. Il CEO di SpaceX, Elon Musk, prevede voli di maggior successo nel prossimo futuro.

5. New Glenn: il razzo New Glenn di Blue Origin debutterà nel 2024, con l'obiettivo di trasportare carichi utili di 45 tonnellate nell'orbita terrestre bassa. Sebbene non sia potente come il Falcon Heavy di SpaceX, New Glenn svolgerà un ruolo cruciale nella missione lunare Artemis 5 della NASA e lancerà anche la sonda NASA EscaPADE per lo studio della magnetosfera di Marte.

Questi prossimi lanci segnano traguardi significativi nell’esplorazione spaziale e dimostrano i continui sforzi per innovare e far progredire le capacità dei razzi. Man mano che sempre più paesi e aziende investono nella tecnologia spaziale, le possibilità di missioni e scoperte future si ampliano.