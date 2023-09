Il ruolo dei robot nei magazzini di Amazon

Il centro logistico AUS2 di Amazon a Pflugerville, in Texas, ospita un enorme magazzino automatizzato che impiega 3,000 persone e ospita 35 milioni di unità di inventario. Mentre i lavoratori fanno la pausa pranzo, i robot conosciuti come Robin Arm e Pegasus Mobile Drive Unit continuano a lavorare instancabilmente. Questi bracci robotici gialli utilizzano telecamere e sensori avanzati per identificare e movimentare i pacchi, facendo affidamento su aste di aspirazione retrattili per posizionarli su piattaforme blu chiamate Pegasus. I robot, posizionati all'altezza delle ginocchia, si spostano sul pavimento utilizzando i codici QR e inviano i pacchi lungo gli scivoli designati utilizzando i nastri trasportatori integrati.

In passato, i pacchi venivano indirizzati a centri di smistamento Amazon separati e poi alle stazioni di consegna. Tuttavia, le unità Robin Arms e Pegasus eliminano questo passaggio intermedio. Con quasi 40 bracci Robin distribuiti in questa struttura e una flotta di 1,000 in tutto il paese, questi robot hanno gestito più di un miliardo di pacchi nel 2021, rappresentando oltre il 12% del volume totale dei pacchi di Amazon.

Mentre l’automazione dei magazzini solleva preoccupazioni per la perdita di posti di lavoro, Amazon sottolinea l’importanza della sicurezza. Tye Brady, capo tecnologo di Amazon Robotics, spiega che l’obiettivo è eliminare i compiti ripetitivi e noiosi, consentendo agli esseri umani di concentrarsi su lavori di livello superiore e riducendo il rischio di sforzo fisico. Amazon ha dovuto affrontare critiche sui tassi di infortuni in magazzino, con autorità di regolamentazione, sindacati e azionisti che hanno sollevato preoccupazioni. L’azienda ha contestato queste affermazioni e ha rilasciato dati sulla sicurezza che indicano che i tassi di incidenti erano inferiori nei suoi siti di robotica rispetto ai siti non robotici.

I robot svolgono un ruolo sempre più significativo nei magazzini di Amazon, semplificando i processi e migliorando l’efficienza. L’introduzione delle piattaforme robotiche Hercules ha eliminato la necessità per i lavoratori di camminare sul pavimento per raccogliere i prodotti, migliorando ulteriormente la produttività. Mentre l’uso dei robot continua ad evolversi, Amazon dà priorità alla sicurezza e mira a diventare leader nel settore.