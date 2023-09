Il brevetto Nintendo suggerisce una potenziale soluzione al problema del Joy-Con Drift

By

Una recente richiesta di brevetto da parte di Nintendo sembra indicare che la società stia esplorando modi per affrontare il problema attuale della deriva dei Joy-Con. La deriva dei Joy-Con, un problema frustrante in cui la console Nintendo Switch registra movimenti fantasma da parte dei controller, è stato un problema persistente sin dal lancio della console nel 2017. Ha portato a azioni legali collettive e ha spinto Nintendo a scusarsi per l'inconveniente causato. ai suoi clienti.

Il deposito del brevetto, presentato l'11 maggio e pubblicato dall'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti il ​​7 settembre, propone una soluzione che prevede l'utilizzo di un fluido magnetoreologico. Questo fluido cambia viscosità in risposta ai campi magnetici e diventa resistente quando l'elemento operativo del controller viene spostato. In altre parole, questa tecnologia potrebbe potenzialmente impedire il movimento di deriva dei controller Joy-Con.

Sebbene il brevetto non menzioni esplicitamente la deriva dei Joy-Con, la scrittrice di giochi e sostenitrice dell’accessibilità Laura Kate Dale ha espresso la speranza che la tecnologia proposta possa risolvere il problema. Ha anche suggerito la possibilità che Nintendo introduca stick analogici con feedback di forza, simili a quelli presenti su PlayStation 5, in una futura console. Dale ha sottolineato l'importanza di rendere queste funzionalità accessibili ai giocatori disabili consentendo loro di essere disattivate a livello di sistema.

Il deposito del brevetto ha anche ravvivato le speculazioni sul tanto vociferato Nintendo Switch 2, che potrebbe essere rilasciato nel 2024. Secondo Dale, la console aggiornata dovrebbe offrire più potenza e framerate e risoluzione migliorati attraverso l'upscaling in stile DLSS. Dale ha anche espresso la speranza che l'ipotetico Switch 2 incorpori funzionalità di accessibilità che sono diventate standard su altre console, come filtri per daltonismo e tag di accessibilità nel negozio digitale.

Anche se resta da vedere se questi sviluppi sui brevetti si tradurranno in una soluzione permanente alla deriva dei Joy-Con, gli sforzi di Nintendo per affrontare il problema e migliorare l’accessibilità nelle sue future console e controller sono segnali incoraggianti per i giocatori.

Fonte:

– Ufficio Brevetti degli Stati Uniti

– Laura Kate Dale – Trascrizione del DM di Twitter