Il nuovo brevetto del controller Nintendo suggerisce una soluzione al problema della deriva del Joy-Con

Un brevetto recentemente pubblicato dall'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti indica che Nintendo potrebbe prendere in considerazione una soluzione permanente all'annoso problema della deriva dei Joy-Con. La deriva dei Joy-Con è un problema in cui la console Nintendo Switch risponde al movimento fantasma dei controller Joy-Con. Questo problema è stato una grande frustrazione per i possessori di Switch sin dal rilascio della console nel 2017, con conseguenti azioni legali collettive e scuse da parte di Nintendo.

Il brevetto propone l'utilizzo di una “sezione di resistenza” con un fluido magnetoreologico che cambia viscosità in base all'intensità del campo magnetico. Questo fluido agirebbe come una resistenza quando il controller viene spostato. La scrittrice di giochi e sostenitrice dell'accessibilità Laura Kate Dale ha espresso la speranza che questo brevetto significhi che Nintendo sta lavorando su Joy-Contro che utilizzano il magnetismo per prevenire la deriva. Tuttavia, altri ipotizzano che il brevetto potrebbe suggerire a Nintendo di introdurre stick analogici con feedback di forza simili a quelli trovati su PS5.

Dale ha anche sottolineato l'importanza delle opzioni di accessibilità a livello di sistema per i giocatori disabili. Se Nintendo dovesse incorporare funzionalità come filtri per daltonismo a livello di sistema e tag di accessibilità nel negozio digitale, renderebbe i giochi su Switch più accessibili e inclusivi.

Inoltre, il brevetto ha scatenato voci sull'atteso Nintendo Switch 2, che si dice sarà rilasciato nel 2024. Si ipotizza che Switch 2 presenterà prestazioni migliorate e upscaling in stile DLSS per migliorare framerate e risoluzione.

Anche se resta da vedere se e come Nintendo implementerà le idee presentate nel brevetto, la possibilità di una soluzione permanente per Joy-Con Drift è una notizia incoraggiante per i possessori di Switch. Nintendo deve ancora fornire un commento ufficiale sul brevetto.

Fonte: Ufficio brevetti degli Stati Uniti