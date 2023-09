L'aggiornamento Google Camera 9.0 apporta nuove funzionalità ai telefoni Pixel

By

L'app Google Fotocamera versione 9.0 è stata rilasciata con una nuova interfaccia utente e modalità. Apparso inizialmente sui prossimi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, l'aggiornamento ha ora iniziato a farsi strada anche su altri dispositivi Pixel. Tuttavia, sembra che l'aggiornamento richieda Android 14, poiché necessita di Android SDK 34 come requisito minimo.

L'aggiornamento è stato condiviso sul canale Telegram di Google News, insieme a un file APK che gli utenti possono installare sui propri telefoni Pixel. Va notato che questo aggiornamento potrebbe funzionare solo su dispositivi che eseguono Android 14 Beta poiché la versione stabile di Android 14 non è ancora disponibile.

Alcune delle nuove funzionalità di Google Camera 9.0 includono un interruttore per passare facilmente dalla modalità foto a quella video, modalità di acquisizione specifiche per ciascuna modalità, impostazioni rapide accessibili tramite gesti di scorrimento e un layout ridisegnato con galleria ribaltabile e pulsanti selfie. L'aggiornamento introduce anche una nuova icona a tema.

Il numero di versione di questo aggiornamento è 9.0.115.561695573.37. In base ai requisiti di Android 14, è probabile che il rilascio ufficiale di questo aggiornamento della fotocamera coincida con il lancio di Pixel 8 o quando sarà disponibile Android 14 stabile. Non è chiaro da dove provenga questa build, ma ora è disponibile per il download.

Se siete interessati a provare la nuova Google Camera 9.0, potete scaricarla utilizzando il link fornito dal canale Telegram di Google News.

Fonti: Google News (Telegram)