Il videogioco Gargoyles riceve un remake: un'esperienza un tuffo nel passato

Il mondo di Gargoyles sta facendo un ritorno trionfante con l'annuncio di un remake del videogioco platform d'azione a 16 bit Sega Genesis/Mega Drive basato sulla serie animata Disney. Il gioco, originariamente pubblicato nel 1995, permetteva ai giocatori di controllare il personaggio principale, Goliath, mentre combatteva contro vari nemici e boss attraverso livelli impegnativi.

Il primo trailer del remake è stato recentemente rivelato, mostrando la grafica e il gameplay aggiornati. Mentre il termine "Remaster" è tipicamente usato per descrivere un gioco che riceve miglioramenti grafici, questo remake presenta sprite completamente ridisegnati, facendolo rientrare più accuratamente nella categoria "Remake". Tuttavia, i giocatori avranno comunque la possibilità di giocare alla versione originale del gioco.

Il remake di Gargoyles sarà disponibile su Xbox One (giocabile anche su Series X/S), PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam/GOG). Co-sviluppato da Disney Games e Vuoto Clip Studios, il gioco è attualmente disponibile per il preordine a $ 14.99 USD. Oltre alla versione digitale, Limited Run Games offre più edizioni fisiche a diversi prezzi. Questi includono la Standard Edition per $ 34.99, la Classic Edition con una speciale custodia VHS a conchiglia e copertina in acciaio per $ 69.99, e la Collector's Edition che contiene oggetti aggiuntivi come una scatola più grande che riproduce le linee vocali, una spilla smaltata, un poster, una figura Goliath in edizione limitata della NECA e un certificato di autenticità per $ 174.99.

Per i fan dell'originale Sega Genesis/Mega Drive, è stata realizzata una versione speciale del gioco, con la Standard Edition al prezzo di $ 69.99 e la Collector's Edition con una custodia ricoperta di lamina arcobaleno e una cartuccia con texture di pietra a $ 99.99.

Il remake del videogioco Gargoyles uscirà il 19 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Sia i fan della serie animata che i giocatori sono ansiosi di rivivere questo amato gioiello del passato.

Fonte: Pirati e Principesse (PNP)