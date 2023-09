Il nuovo Forza Motorsport: un passaggio dal collezionismo di auto alla progressione automobilistica

A meno di un mese dalla sua uscita, Turn 10 ha rivelato nuovi filmati di gameplay dell'attesissimo Forza Motorsport durante il recente streaming Forza Monthly. Tuttavia, l'aspetto più intrigante dello streaming è il modo in cui Turn 10 sta posizionando il gioco come un allontanamento dai tipici giochi di collezionismo di auto, nonostante offra oltre 500 auto al momento del lancio.

Secondo Dan Greenwalt, direttore generale di Turn 10 Studios, Forza Motorsport non si tratta semplicemente di collezionare auto nel tempo, ma di collezionare auto che hanno un significato personale. Ogni giocatore ha la libertà di scegliere un set di auto che gli interessa, creando un senso di comunità attraverso discussioni, dibattiti e competizioni basate sulle abilità.

Questo approccio è una risposta deliberata al design del gioco. In Forza Motorsport, ogni auto ha il proprio livello di padronanza dell'auto che i giocatori devono aumentare guidandola attivamente. Gli XP si ottengono attraverso la velocità in curva, misurata rispetto al valore teorico precalcolato del gioco per l'auto. Per sbloccare gli aggiornamenti delle prestazioni è necessario che i giocatori aumentino il livello di padronanza dell'auto. L'attenzione alla progressione delle singole auto rende Forza Motorsport un "Car-PG" unico, che richiede ai giocatori di investire tempo e fatica per conoscere a fondo ogni veicolo che guidano.

Chris Esaki, il direttore del gioco, ha affermato che questo cambiamento nel design del gioco è il motivo per cui Forza Motorsport ha abbandonato il numero e non si è intitolato Forza Motorsport 8. Il team ha completamente reinventato il gameplay principale e le filosofie di design, con l'obiettivo di coltivare la passione dei giocatori per automobili attraverso il potere del gioco, della creazione di comunità, dello sviluppo delle competenze e della competizione.

Forza Motorsport (2023) presenterà oltre 500 auto e 20 circuiti al momento del lancio, con contenuti aggiuntivi previsti come aggiornamenti gratuiti, incluso l'iconico Nürburgring Nordschleife. Il gioco sarà disponibile su Xbox Series X|S, PC (Steam e Microsoft Store) e sarà incluso in Xbox Game Pass e PC Game Pass dalla sua uscita il 10 ottobre.

Questa nuova era di Forza Motorsport presenta una svolta rispetto al focus precedente della serie sulla raccolta di auto, sottolineando l'importanza della progressione delle auto e del coinvolgimento dei giocatori. Le audaci decisioni progettuali di Turn 10 mirano a fornire un'esperienza fresca e coinvolgente per i fan di Forza, invitandoli ad abbracciare questa filosofia unica piuttosto che giudicare il gioco esclusivamente come un simulatore di collezionismo di automobili.

