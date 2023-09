Uno spyware collegato alla società israeliana NSO sfrutta i difetti dei dispositivi Apple, afferma Citizen Lab

Il gruppo di controllo digitale Citizen Lab ha segnalato la scoperta di spyware collegato alla società israeliana NSO che sfruttava una falla recentemente scoperta nei dispositivi Apple. La falla ha consentito di compromettere gli iPhone con l'ultima versione di iOS (16.6) senza alcuna interazione da parte della vittima. Citizen Lab ha trovato prove dell'exploit ispezionando il dispositivo Apple di un dipendente di un gruppo della società civile con sede a Washington.

Citizen Lab, con sede presso la Munk School of Global Affairs and Public Policy dell'Università di Toronto, ha sottolineato il ruolo della società civile nel rilevamento di attacchi sofisticati. John Scott-Railton, ricercatore senior presso Citizen Lab, ha dichiarato: “Ciò dimostra che la società civile funge ancora una volta da sistema di allerta precoce per attacchi veramente sofisticati”.

In seguito alla scoperta, Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti per i suoi dispositivi per risolvere i difetti segnalati da Citizen Lab. La società non ha fornito ulteriori commenti in merito alla situazione. Tuttavia, Citizen Lab ha invitato i consumatori ad aggiornare i propri dispositivi per proteggersi da potenziali infiltrazioni di spyware.

NSO, la società israeliana dietro lo spyware, è stata esaminata per presunti abusi, inclusa la sorveglianza di funzionari governativi e giornalisti. Il governo degli Stati Uniti ha inserito NSO nella lista nera nel 2021 a causa di queste accuse.

È essenziale che individui e organizzazioni rimangano vigili e aggiornino tempestivamente i propri dispositivi per garantire la protezione contro potenziali minacce informatiche.

Definizioni:

– Spyware: malware utilizzato per spiare o raccogliere informazioni da un dispositivo o una rete senza il consenso dell'utente.

– Difetto: punto debole o vulnerabilità del software o dell’hardware che può essere sfruttato dagli aggressori informatici.

– Società civile: si riferisce all’azione collettiva al di fuori dei contesti governativi, commerciali o familiari. Comprende organizzazioni e individui che sostengono questioni sociali e promuovono la democrazia e i diritti umani.

