Come accedere e visualizzare l'edizione digitale della newsletter di Council 13 Connection

L'ultima versione della newsletter del Council 13 Connection è ora disponibile in formato digitale. I membri riceveranno questa newsletter via e-mail. Se hai bisogno di aggiornare il tuo indirizzo email, puoi farlo accedendo a MemberLink o chiamando il numero 1-800-5-AFSCME.

Per visualizzare la newsletter digitale su desktop o laptop, puoi seguire questi passaggi:

1. Fare clic sul collegamento fornito o andare alla pagina Web designata.

2. Utilizza le frecce sul lato sinistro e destro del lettore o la rotella di scorrimento del mouse per sfogliare le pagine.

3. Se desideri ingrandire una sezione specifica, fai clic sul simbolo della lente di ingrandimento nell'angolo in basso a sinistra del lettore. È quindi possibile utilizzare la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire e fare clic e trascinare per navigare nella pagina.

4. Per uscire dalla modalità zoom, è sufficiente fare nuovamente clic sul simbolo della lente di ingrandimento.

Per gli utenti di dispositivi mobili, il processo è leggermente diverso:

1. Tocca il collegamento fornito o vai alla pagina Web designata.

2. Scorrere verso sinistra o verso destra per sfogliare le pagine.

3. Tocca qualsiasi parte della pagina per visualizzare opzioni quali navigazione della pagina, zoom, stampa e altro.

4. Per ingrandire una sezione specifica, toccare il simbolo della lente di ingrandimento e utilizzare le dita per spostare la pagina nell'area desiderata. Puoi anche ingrandire e rimpicciolire utilizzando un gesto di pizzicamento sullo schermo.

5. Per uscire dalla modalità zoom, toccare nuovamente il simbolo della lente di ingrandimento.

Oltre a queste azioni, sono disponibili diverse altre funzionalità:

– Miniature: questa opzione ti consente di vedere le immagini in miniatura cliccabili di ogni pagina, facilitando la navigazione.

– Scorrimento automatico: se preferisci un'esperienza a mani libere, puoi abilitare lo scorrimento automatico, che girerà automaticamente le pagine per te. Tuttavia, tieni presente che questo potrebbe non darti abbastanza tempo per leggere e visualizzare tutto.

– Condividi: puoi condividere facilmente la newsletter con altri tramite URL, codice QR, e-mail o social media.

– Stampa: se preferisci una copia fisica, puoi utilizzare la funzione di stampa per stampare la newsletter.

– Schermo intero: questa opzione ti consente di visualizzare la newsletter in modalità a schermo intero, massimizzando la tua esperienza di lettura.

– Barra di ricerca: se stai cercando informazioni specifiche, puoi utilizzare la barra di ricerca per cercare parole chiave all'interno della newsletter.

Ora che sai come accedere e visualizzare l'edizione digitale della newsletter Council 13 Connection, puoi rimanere aggiornato sulle ultime notizie e informazioni comodamente dal tuo dispositivo.

Definizioni:

1. PDF – Portable Document Format, un formato di file utilizzato per presentare documenti in modo indipendente dal software applicativo, dall'hardware e dai sistemi operativi.

2. Codice QR – Codice Quick Response, un tipo di codice a barre che contiene dati e può essere scansionato utilizzando uno smartphone o un lettore di codici QR per accedere rapidamente alle informazioni.

Fonte:

– Newsletter del Consiglio 13 sulla connessione