Il Ministero del Tesoro pubblica una proposta di regolamento per la segnalazione delle transazioni di risorse digitali

Il rilascio delle proposte di regolamento che chiariscono la rendicontazione delle informazioni e le regole di determinazione delle basi per le transazioni di asset digitali ai sensi dell'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) è stato salutato come un passo positivo nella comprensione dell'ecosistema crittografico. Emanato quasi due anni fa, l'IIJA ha stabilito i requisiti di reporting per le transazioni di asset digitali, con l'obiettivo di determinare la responsabilità di fornire informazioni all'IRS e ai clienti di criptovaluta. Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni circa l’ampia portata della definizione di “intermediari di risorse digitali” contenuta nel disegno di legge.

Per rispondere a queste preoccupazioni, l’IRS ha rinviato l’implementazione delle disposizioni relative ai broker di asset digitali fino all’emanazione dei regolamenti finali. Alla fine di agosto, infine, sono state pubblicate le proposte di regolamento per fornire chiarimenti su ciò che l'IRS si aspetta dai broker. Le normative mirano a semplificare l’onere della rendicontazione fiscale introducendo un quadro in cui gli individui ricevono un modulo dal proprio intermediario che dettaglia le loro transazioni e i guadagni o le perdite a fini fiscali.

La normativa proposta definisce gli intermediari di risorse digitali come qualsiasi persona che fornisce servizi di agevolazione per la vendita di risorse digitali, a condizione che abbiano i mezzi per conoscere l'identità della parte che effettua la vendita e la natura della transazione. Come previsto, gli scambi centralizzati sono inclusi nella definizione. Tuttavia, vi è incertezza riguardo ai fornitori di portafogli di risorse digitali e ai protocolli finanziari decentralizzati. La distinzione sta nel grado di autonomia e nella mancanza di controllo umano.

I fornitori di portafogli che si limitano a fornire chiavi private e pubbliche non sarebbero considerati broker. Tuttavia, se offrono servizi di trading aggiuntivi, potrebbero rientrare nella definizione di broker. La normativa introduce anche un test multifattoriale per determinare l’autonomia dei protocolli decentralizzati. Questo test sarà soggetto a commenti pubblici durante il periodo di commento di 60 giorni.

In particolare, nella proposta di regolamento è assente la menzione di un modulo specifico per la segnalazione delle transazioni di asset digitali. Si ritiene tuttavia che verrà introdotto un nuovo modulo per acquisire i dati richiesti dai broker. La normativa introduce gradualmente nel tempo i requisiti di rendicontazione per promuovere la conformità volontaria prima di imporre la rendicontazione obbligatoria dei proventi lordi e della base dei costi rettificati.

Le normative proposte sono state generalmente accolte come uno sviluppo positivo nel mondo fiscale, portando chiarezza in un ambito piuttosto impegnativo sia per i contribuenti che per l’IRS. I regolamenti si allineano anche con l'approccio del Tesoro in altri settori, come il Bank Secrecy Act.

Il 7 novembre è prevista un'udienza pubblica di regolamentazione, con la possibilità di una seconda udienza il giorno successivo per accogliere un numero elevato di oratori. Le normative mirano a fornire una solida base per la rendicontazione delle transazioni di asset digitali e garantire la coerenza nella conformità fiscale all'interno dell'ecosistema crittografico.

Definizioni:

– Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA): legislazione emanata nel novembre 2021, che introduce requisiti di rendicontazione delle transazioni di asset digitali.

– Digital Asset Broker: una persona o entità che fornisce servizi di agevolazione per la vendita di risorse digitali da parte dei clienti.

Fonte: Checkpoint Edge