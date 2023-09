L’Australia regolerà i motori di ricerca per impedire la condivisione di materiale pedopornografico generato dall’intelligenza artificiale

By

La commissaria australiana per la sicurezza elettronica, Julie Inman Grant, ha annunciato venerdì un nuovo codice che richiederà ai motori di ricerca come Google e Bing di adottare misure per impedire la condivisione di materiale pedopornografico creato dall'intelligenza artificiale (AI).

Secondo questo codice, i motori di ricerca dovranno garantire che il materiale pedopornografico generato dall’intelligenza artificiale non appaia nei risultati di ricerca. Inoltre, il codice proibirà anche ai motori di ricerca di utilizzare funzioni di intelligenza artificiale in grado di produrre deepfake, ovvero versioni sintetiche dello stesso materiale.

La necessità di questo codice è nata a causa della rapida crescita dell’intelligenza artificiale generativa, che crea contenuti realistici, cogliendo il mondo alla sprovvista, secondo la signora Inman Grant.

In precedenza, Google e Bing avevano redatto un codice, ma non copriva i contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Pertanto, la signora Inman Grant ha chiesto loro di rivedere il codice per affrontare specificamente questo problema.

Questo sviluppo evidenzia l’evoluzione del panorama normativo che circonda le piattaforme Internet, poiché la proliferazione di prodotti che generano automaticamente contenuti realistici richiede nuove normative per combattere il materiale pedopornografico.

Il codice fa parte di una serie di norme di sicurezza sviluppate dall’e-Safety Commissioner, che riguardano anche i social media, le applicazioni per smartphone e i fornitori di apparecchiature. Queste norme entreranno in vigore alla fine del 2023.

L'autorità di regolamentazione australiana sta inoltre sviluppando codici di sicurezza per l'archiviazione su Internet e i servizi di messaggistica privata. Tuttavia, questi sforzi hanno incontrato la resistenza dei difensori della privacy a livello globale.

Fonti: Reuters