Prossimo evento sui prodotti Apple: cosa aspettarsi

Martedì Apple ospiterà il suo regolare evento sui prodotti, dove è molto atteso che l'azienda annuncerà i suoi ultimi smartphone. Sebbene siano trapelati alcuni dettagli sui prossimi iPhone, Apple è nota per sorprendere il suo pubblico con annunci inaspettati. L'evento sarà trasmesso in live streaming sul sito web di Apple e l'inizio è previsto alle 6:XNUMX, ora irlandese.

Si prevede che l’iPhone 15 sarà il pezzo forte dell’evento. Sono previsti quattro diversi modelli: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Le dimensioni dello schermo dovrebbero rimanere le stesse dei modelli precedenti, rispettivamente 6.1 pollici e 6.7 pollici. I modelli Pro potrebbero subire una riprogettazione, potenzialmente caratterizzata da un design più leggero e sottile con il passaggio dall’acciaio inossidabile al titanio. Si prevede che anche le capacità della fotocamera miglioreranno, con una possibile fotocamera periscopica nel modello Pro Max, che consentirà capacità di zoom migliorate.

Un altro cambiamento significativo nella gamma iPhone 15 è la prevista transizione dalla porta di ricarica Lightning a USB C. Questo cambiamento è motivato dalla spinta dell'UE per porte di ricarica standardizzate ed è probabile che venga implementato su tutti i modelli di iPhone 15. Anche l'interruttore di disattivazione audio sul lato dell'iPhone potrebbe subire una trasformazione, diventando potenzialmente un pulsante di azione per assegnare scorciatoie.

Oltre all'iPhone 15, Apple potrebbe introdurre aggiornamenti all'Apple Watch Series 9 e agli AirPods. Si prevede che l’Apple Watch Series 9 riceverà piccoli miglioramenti, incluso il nuovo chip S9 per prestazioni migliori e una durata della batteria potenzialmente migliorata. I dettagli sulla serie Ultra dell'orologio avventuroso di Apple rimangono scarsi. Per quanto riguarda gli AirPods, è probabile che eventuali aggiornamenti si concentrino sul case, in particolare sulla sostituzione del connettore Lightning con USB C. Si ipotizza inoltre che un aggiornamento per gli AirPods Max, che non sono stati aggiornati dal loro lancio nel 2020, potrebbe essere all'orizzonte a causa del requisito USB C per le cuffie dell'UE entro il 2024.

