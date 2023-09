Netskope acquisisce Kadiska per migliorare le capacità DEM

By

Netskope, un fornitore SASE (Secure Access Service Edge), ha annunciato l'acquisizione di Kadiska, una società di monitoraggio dell'esperienza digitale (DEM). Questa acquisizione mira ad espandere le capacità DEM di Netskope per i professionisti delle reti e delle infrastrutture che richiedono una maggiore visibilità su SD-WAN, servizi edge sicuri e ambienti cloud.

Fondata nel 2020, Kadiska offre tecnologia DEM che fornisce visibilità sull'esperienza dell'utente finale attraverso SaaS e applicazioni cloud. Netskope prevede di integrare le tecnologie di Kadiska nella sua offerta DEM proattiva Netskope. L'aggiunta dell'esperienza utente reale e delle funzionalità di monitoraggio della connettività end-to-end di Kadiska integra gli strumenti DEM esistenti di Netskope, estendendosi al monitoraggio di browser, dispositivi mobili, applicazioni web e cloud, nonché reti pubbliche e cloud.

L'integrazione della tecnologia di monitoraggio di Kadiska migliorerà anche la piattaforma SASE di Netskope, consentendo ai clienti di offrire esperienze digitali sicure e affidabili in ambienti cloud ibridi complessi. SASE, un concetto di architettura di rete coniato da Gartner nel 2019, combina SD-WAN con una suite di servizi di sicurezza per fornire un servizio cloud unificato per le aziende.

Il CEO e co-fondatore di Netskope, Sanjay Beri, riconosce l'allineamento tra la visione fondatrice di Kadiska e la visione della piattaforma di Netskope. L'acquisizione di Kadiska, insieme alle sue capacità, consentirà a Netskope di controllare e ottimizzare meglio l'esperienza e la sicurezza nel nuovo mondo di dati, utenti, infrastrutture cloud e applicazioni disperse.

Secondo Naveen Palavalli, vicepresidente della strategia di prodotto di Netskope, l'aggiunta di Kadiska migliora e accelera notevolmente le capacità di Netskope, fornendo un importante elemento di differenziazione sul mercato. Questa acquisizione supporta ulteriormente l'obiettivo di Netskope di fornire ai clienti una piattaforma SASE all-in-one che, secondo Gartner, sarà la scelta preferita per un terzo delle nuove implementazioni SASE entro il 2025.

I tempi esatti dell’integrazione del prodotto devono ancora essere determinati e i dettagli finanziari dell’acquisizione non sono stati divulgati.

